Taka Nakagami: «In jedem Rennen ums Podium kämpfen»

Mit seiner bisherigen Saison ist Takaaki Nakagami unzufrieden, der ersehnte Podestplatz gelang ihm noch immer nicht. Die Zielsetzung des LCR-Honda-Piloten für die zweite Hälfte der MotoGP-WM 2021 ist damit klar.

Takaaki Nakagami jagte seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse auch in der ersten Saisonhälfte 2021 vergeblich. Beim Spanien-GP in Jerez kam er als Vierter ins Ziel (zum insgesamt dritten Mal in seiner MotoGP-Karriere), in Assen fand sich der LCR-Fahrer vor der Sommerpause in aussichtsreicher Position wieder, in der zweiten Rennhälfte wurde er aber noch bis auf den neunten Rang durchgereicht.

Auf das ersehnte MotoGP-Podium angesprochen, beteuerte der 29-Jährige aus Chiba, dass er deshalb im Rennen keinen zusätzlichen Druck verspüre. «Aber klar, ich versuche in jedem Rennen den Sprung auf das Podest zu schaffen», ergänzte er. «In Assen fühlte ich vor dem Rennen, dass es eine großartige Gelegenheit war, ich lag zu Beginn auch auf P3 und habe um das Podium gekämpft. Aber es ist wieder nichts geworden, ich habe einen Fehler gemacht. Die Saison ist aber noch lang und nach der Pause fahren wir in Österreich, das ist für uns eine wirklich schöne Strecke. Ich freue mich darauf. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, ich bin motiviert für die Zeit nach der Sommerpause.»

«Wir müssen mit HRC weiter arbeiten, um das Motorrad zu verbessern. Das ist für uns wirklich notwendig», schickte der japanische Honda-Pilot noch eine Botschaft an seinen Arbeitgeber.

Denn mit seiner ersten Saisonhälfte ist «Taka», der auf WM-Rang 11 liegt, alles andere als zufrieden. Als er gefragt wurde, wie er die bisherige Performance von 1 bis 10 bewerten würde, erklärte er nüchtern: «Es ist schwierig, eine Zahl zu nennen, aber 3,5 oder 4 – auf jeden Fall weniger als 5. Es war nicht die beste Perfomance in dieser ersten Saisonhälfte. Nach Montmeló kam das Gefühl aber Stück für Stück zurück. Das ist wirklich wichtig, für die Motivation und den Speed.»

«Ich hätte jetzt eigentlich keine Sommerpause gebraucht, ich wäre gerne weiter Rennen gefahren», gestand Nakagami mit einem Schmunzeln. Denn die Motivation ist klar: «Hoffentlich können wir in der zweiten Saisonhälfte in jedem Rennen um das Podium kämpfen. Das ist unser Ziel.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.