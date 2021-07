Sportdirektor Masini: Gresini als Ducati-Junior-Team

Bei Gresini Racing wird hinter den Kulissen eifrig am MotoGP-Kundenteam für 2022 gefeilt. Mit Michele Masini präsentierte der Rennstall des im Februar verstorbenen Fausto Gresini nun seinen Sportdirektor.

Am Ende der laufenden Saison endet das Joint-Venture mit Aprilia, ab 2022 tritt «Flex-Box Gresini MotoGP» als «Independent Team» in der Königsklasse der Motorrad-WM an. Mit Ducati steht das Fabrikat für zwei Jahre fest, das italienische Fahrerduo bestehend aus Enea Bastianini und Fabio Di Giannantonio wurde ebenfalls bereits am 17. Juni offiziell bestätigt.

Nun stellte Gresini Racing mit Michele Masini, einem langjährigen Mitarbeiter des Rennstalls und aktuell als Teamkoordinator tätig, den Sportdirektor für das MotoGP-Projekt vor. «Ich bin sehr stolz, dass die Familie Gresini entschieden hat, mir die Rolle des Sportdirektors anzuvertrauen. Ich bin seit 2008 bei Gresini und es ist mir eine Ehre, diese Rückkehr zum Independent Team nach sieben Jahren zu begleiten», erklärte er dazu.

Zur Erinnerung: Faustos Witwe Nadia Padovani führt den Gresini-Rennstall als Teamprinzipal weiter, die Söhne Luca und Lorenzo sind ebenfalls im Management involviert.

«Es war Faustos Traum und die Grundlage ist vielleicht genau die: Die Extra-Motivation, die er uns gegeben hat, um Gresini Racing zum Ruhm zurückzuführen», fuhr Masini fort. «Das Ziel ist, diese Mannschaft wieder zur Referenz der Kundenteams in der MotoGP zu machen. Wir arbeiten in jeder Hinsicht eng mit Ducati zusammen. Wir wollen eine Mannschaft auf hohem technischen Niveau haben, die gleichzeitig jung und ehrgeizig ist: Ein Mix aus langjährigen Gresini-Leuten und einigen Neuzugängen mit einer bedeutenden Ducati-Erfahrung.»

Man wolle die größtmöglichen Synergien mit Ducati schaffen. «Wir wollen für das Werk aus Borgo Panigale eine Referenz als eine Art Junior-Team werden, wo sich die Fahrer entwickeln können», lautet die ehrgeizige Vorgabe von Masini. «Gut zu arbeiten, Hand in Hand und vor allem mit viel Teamgeist ist das Ziel, denn wir sind die Gresini-Family und werden das auch immer bleiben.»

Diese MotoGP-Familie von Gresini werde 25 bis 26 Personen umfassen, rechnete der Sportdirektor vor: «Ungefähr 20 Leute von Gresini Racing und fünf von Ducati Corse: Ein Pisten-Ingenieur und ein Elektronik-Ingenieur für jeden Fahrer sowie ein Verantwortlicher für die Ersatzteile.»

An der Struktur des MotoGP-Projekts werde schon länger gefeilt. «Wir arbeiten seit rund einem Jahr, um eine Top-Struktur für die Hospitality und die Team-Trucks aufzubauen. In den kommenden Wochen werden wir eine klarere Vorstellung des Designs bekommen, das von Drudi Performance erarbeitet wird. Das Ziel ist, sich bei den Wintertests im November bereits mit einem Design zu präsentieren, das unserem Auftritt für 2022 gleicht», kündigte Masini an.