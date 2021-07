Nadia Padovani Gresini: «Ein unerlässlicher Schritt»

Im Juni bestätigte das neue Team Gresini die Zusammenarbeit mit Ducati. Teambesitzerin und Teamprinzipal Nadia Padovani Gresini lässt noch einmal die vergangenen Monate Revue passieren, die nicht einfach waren.

Bereits im Herbst 2020 trat der im Februar an Covid-19 verstorbene Teambesitzer Fausto Gresini in Verhandlungen mit Ducati, um die Weichen für das MotoGP-Projekt neu zu stellen. Und die anvisierte Zusammenarbeit kam trotz des tragischen Todes des Teamoberhaupts zustande: Mitte Juni wurde bestätigt, was schon zuvor die Runde gemacht hatte.

Ab 2022 wird das Team Gresini erstmals wieder die komplette Kontrolle über das MotoGP-Projekt haben, nachdem Aprilia seit 2015 alle wichtigen Entscheidungen getroffen und auch das Budget gestellt hatte. «Im Zeichen von Fausto weiterzumachen war und ist unsere Mission, und um dies auf die bestmögliche Weise zu tun war die Rückkehr in die MotoGP als unabhängiges Team ein unerlässlicher Schritt», betont Nadia Padovani Gresini.

«Die letzten Monate waren sehr intensiv, vollgepackt mit Arbeit und Emotionen. Zusammen mit dem Team haben wir uns darauf konzentriert, das bestmögliche MotoGP-Projekt zu schaffen. Ducati Corse und Fausto waren bereits am Ende der letzten Saison in Gesprächen und ich denke, dass es die richtige Entscheidung war, sich für den Hersteller Borgo Panigale zu entscheiden, auch wenn die wichtige Partnerschaft mit Aprilia in den letzten Jahren unvergessen bleibt», erzählt die Witwe von Fausto Gresini, die zusammen mit ihren Söhnen Lorenzo und Luca das Management des Teams übernommen hat.

Die Teambesitzerin und Teamchefin äussert sich auch zur Wahl der Fahrer Fabio Di Giannantonio und Enea Bastianini: «Was soll ich dazu sagen? Das Talent, der Speed und die Ambition sowie der Erfolg der Beiden sind für jedermann ersichtlich. Und ich bin überzeugt, dass sie noch viele Jahre in der MotoGP unterwegs sein werden. Sie sind sehr jung, und da Fausto die Beiden entdeckt und auf die Weltbühne gebracht hat, lässt mich nicht daran zweifeln, dass Fausto diese Wahl voll und ganz unterstützt hätte.»

Di Giannantonio kann es kaum erwarten, in die Königsklasse aufzusteigen: «Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung», schwärmt er. Und er prophezeit: «Der erste Tag wird wie der Einstieg in die grosse Liga sein: Es wird eine ganz neue, riesige Erfahrung sein, egal wie es ausgeht. Von der Moto2 in die MotoGP zu wechseln wird hart sein: 100 PS mehr, mehr Leute in der Box, mehr Verpflichtungen, mehr Knöpfe am Lenker – es wird eine grosse Veränderung sein. Aber ich fühle mich bereit und kann es kaum erwarten.»

Bastianini erklärt seinerseits: «Es ist fantastisch, wieder bei Gresini Racing zu sein, einem Team, das für mich wie eine Familie ist und das in der Vergangenheit stark an mich geglaubt hat. In der Tat war es das erste Team, das an mich geglaubt hat. Wir waren drei Jahre lang zusammen und ich habe nur gute Erinnerungen an diese Zeit. Natürlich hätte ich dieses neue Abenteuer gerne mit Fausto in Angriff genommen, aber die Gresini-Familie heisst nicht ohne Grund so. Ich werde viele Freunde in der Nähe haben, die mir helfen werden. Wir haben die Vereinbarung mit Ducati getroffen, und ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad haben werden. Ich werde 2022 mit einer noch grösseren Motivation in dieser WM-Klasse antreten.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.