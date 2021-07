Lederkombis: Auf diese Hersteller vertrauen die Stars 28.07.2021 - 07:02 Von Günther Wiesinger

© Yamaha Fabio Quartararo mit offenem Reißverschluss beim Catalunya-GP © Gold & Goose Der Klettverschluss an der Alpinestars-Lederkombi ist nun deutlich breiter Zurück Weiter

Fabio Quartararo brachte seinen Lederkombihersteller Alpinestars in der ersten Saisonhälfte in Montmeló unfreiwillig in die Schlagzeilen. Aber welche Hersteller rüsten die anderen 21 MotoGP-Piloten aus?