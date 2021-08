Marc Márquez (Honda): «Mit jedem Tag stärker»

Marc Márquez gibt sich vor dem Spielberg-Doppel vorsichtig optimistisch. Sein Repsol-Honda-Teamkollege Pol Espargaró hat sich für die zweite Saisonhälfte der MotoGP-WM 2021 einiges vorgenommen.

«Ich habe die Sommerpause genossen. Ich konnte mit Familie und Freunden entspannen, was nicht nur für den Kopf, sondern auch für den Körper gut war», berichtete Marc Márquez. «Ich fühle mich mit jedem Tag besser und stärker.»

Nach einer knapp zweiwöchigen Auszeit zog der 28-jährige Spanier seinen Trainingsplan in der Sommerpause erfolgreich durch und zeigte sich zuletzt mehrmals beim Training auf seinem Motocross-Bike oder auf der Honda CBR600RR. «Ich konnte mein Training anziehen, mehr Zeit auf dem Motorrad verbringen und sogar wieder Motocross fahren, was ich sehr genieße», bestätigte er.

Trotzdem mahnte der Repsol-Honda-Star: «Wir wissen, dass die Situation auf der Strecke immer noch nicht einfach sein wird, wir müssen weiterhin arbeiten und fokussiert bleiben.»

Die Vorfreude darauf, endlich wieder auf seine RC213V zu steigen, sei aber groß – vor allem, weil für das Spielberg-Doppel erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder ein volles Haus erlaubt wurde. «Dass die Tribünen wieder voll besetzt sind, wird unglaublich», schwärmte der achtfache Weltmeister.

Sein Teamkollege Pol Espargaró ist nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte ebenfalls heiß auf die zweite WM-Hälfte: «Wir haben den ganzen Sommer über hart trainiert, ich bin körperlich voll bereit», betonte der 30-Jährige. «Wir hatten nicht den einfachsten Start in die Saison, aber es ist jetzt an der Zeit, den Fokus beizubehalten und das Potenzial zu zeigen, von dem wir wissen, das wir es besitzen.»

«Der Red Bull Ring ist eine einzigartige Strecke mit vielen harten Brems- und Beschleunigungsphasen. Ich glaube, das kann uns entgegenkommen», hoffte der Honda-Neuzugang. «Es sieht so aus, als hätten wir in Österreich erstmals wieder volle Tribünen, ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass wir bald auch an anderen Strecken mehr Fans sehen werden.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen:

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.