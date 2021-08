Maverick Viñales entschuldigt sich bei den Fans 05.08.2021 - 18:34 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Maverick Viñales präsentierte sich gut gelaunt beim Steiermark-GP 2021

Maverick Viñales sorgte pünktlich zum Start in die Sommerpause für Wirbel, als seine frühzeitige Trennung von Yamaha mit Saisonende bekannt wurde. Jetzt will er sich aber auf seine Performance in Spielberg konzentrieren.