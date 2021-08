Spielberg: Erster MotoGP-Sieg für Martin und Pramac

Der Neustart des Steiermark-GP mischte die Karten neu: MotoGP-Rookie Jorge Martin bescherte Pramac Ducati den ersten Sieg in der Königsklasse. Fabio Quartararo (Yamaha) baute seine WM-Führung aus.

Nach dem Feuerball in Kurve 3, wo Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori in die am Boden liegende KTM von Dani Pedrosa gekracht war, musste das MotoGP-Rennen in Spielberg nach drei Runden abgebrochen werden. Um 14.38 Uhr öffnete die Boxengasse schließlich wieder. Pedrosa ging erneut an den Start, Savadori verzichtete. Offenbar zog er sich einen Knöchelbruch zu.

Für den Neustart galt wieder die ursprüngliche Startaufstellung – mit Ausnahme von Maverick Viñales: Der Yamaha-Werksfahrer hatte beim Start in die Warm-up-Lap ein Problem und musste aus der Boxengasse losfahren.

Pole-Setter Jorge Martin (Pramac Ducati) erwischte im zweiten Anlauf einen besseren Start und ging in Führung. Sein Markenkollege Jack Miller konnte sich nur kurz an der Spitze behaupten, ehe der Rookie wieder das Zepter übernahm und dem Druck von Titelverteidiger Joan Mir bis zum Schluss standhalten sollte.

Fabio Quartararo (Yamaha) konnte in den Zweikampf an der Spitze nicht eingreifen, er baute seine WM-Führung als Dritter aber auf 40 Punkte aus, weil Johann Zarco in der letzten Runde noch zwei Plätze einbüßte. Pecco Bagnaia (vor der roten Flagge noch auf P1) wurde schon in der Anfangsphase durchgereicht und Miller kam beim Versuch, «El Diablo» den dritten Platz abzujagen, zu Sturz.

So lief das MotoGP-Rennen nach dem Neustart

Start: Den Start entscheidet dieses Mal Jorge Martin für sich. Aleix Espargaró wird in Kurve 1 wieder von Marc Márquez weit geschickt.



1. Runde: Martin führt vor Miller, Mir, Bagnaia und Quartararo. Miller überholt den Rookie früh. Quartararo schiebt sich an Bagnaia vorbei. Der Italiener verliert im Laufe der Runde einen weiteren Platz an Zarco.



2. Runde: Marc Márquez geht in Kurve 1 weit und wird bis auf Rang 14 durchgereicht. Bagnaia fällt auch hinter Alex Márquez und Nakagami zurück.



3. Runde: Martin und Mir streiten sich um Platz 2. Hinter den Top-5 – Miller, Martin, Mir, Quartararo und Zarco – klafft schon eine Lücke von 0,9 sec auf Alex Márquez.



4. Runde: Martin holt sich die Führung von Miller zurück. Der Australier verliert noch einen Platz an Mir.



5. Runde: Das LCR-Duo schiebt sich näher an die Top-5 heran. Aleix Espargaró stellt seine Aprilia am Streckenrand ab.



6. Runde: Martin führt vor Mir. Miller hängt als Dritter 0,7 sec zurück und hat Quartararo im Schlepptau.



7. Runde: Quartararo schnappt sich in Kurve 3 Miller, der kontert aber. In Kurve 6 sitzt Quartararos Manöver. Die Top-2 haben nun aber schon eine Sekunde Vorsprung.



8. Runde: Alex Márquez und Nakagami streiten sich um Rang 6. Vor ihnen klafft eine Lücke von 1,5 sec.



9. Runde: Mir nimmt Martin ins Visier. Quartararo kommt nicht näher, er folgt 1,6 sec dahinter. Miller und Zarco kann der WM-Leader auch nicht entscheidend abschütteln.



10. Runde: Bagnaia, vor dem Abbruch noch in Führung, ist nur noch Zwölfter, auch Marc Márquez ist vorbei. Dani Pedrosa ist als 14. in den Punkten.



11. Runde: Martin hält dem Druck von Mir stand. Quartararo verliert noch ein paar Zehntel auf die Spitze.



12. Runde: Viñales bekommt wegen wiederholter «track limits»-Vergehen auch noch einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



13. Runde: Die Top-2 trennen nur 0,3 sec, Quartararo liegt dagegen schon fast zweieinhalb Sekunden zurück.



14. Runde: Miguel Oliveira (10.) hat offensichtlich ein Problem, er wird langsamer. Der nächste Long-Lap-Penalty, dieses Mal für Bastianini (12.).



15. Runde: Martin kommt vorne zwei weitere Zehntel weg. Quartararo muss sich dagegen vor Miller in Acht nehmen.



16. Runde: Miller ist dran an Quartararo.



17. Runde: Die Top-10 zehn Runden vor Schluss: Martin, Mir, Quartararo, Miller, Zarco, Nakagami, Rins, Alex Márquez, Binder und Marc Márquez. Der führende Pramac-Ducati-Pilot ist einer von vielen, der ein «tack limits warning» bekommt.



18. Runde: Martin verfügt erstmals über einen größeren Vorsprung von 0,8 sec. Miller stürzt auf der Jagd nach Quartararo in Kurve 7!



19. Runde: Pol Espargaró (13.) bekommt einen Long-Lap-Penalty verpasst.



20. Runde: Martin führt 0,9 sec vor Mir. Quartararo ist nach dem Crash von Miller auf einem einsamen dritten Rang unterwegs.



21. Runde: Mir gibt nicht auf, er kommt aber nicht näher.



22. Runde: Ein Fehler von Mir in Kurve 3 – damit hat der Rookie erstmals einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde.



23. Runde: Binder geht an Rins vorbei und ist neuer Sechster. In den Top-5 scheinen die Platzierungen dagegen vergeben, auch zwischen Zarco und Nakagami liegt mehr als eine Sekunde. Long-Lap-Penalty für Lecuona (12.).



24. Runde: Der Widerstand von Mir scheint endgültig gebrochen, Martin baut seinen Vorsprung auf 1,7 sec aus.



25. Runde: Binder jagt Nakagami (5.), Bagnaia will mindestens noch den neunten Rang von Alex Márquez.



26. Runde: An der Spitze ist die Situation unverändert.



Letzte Runde: Martin fährt ungefährdet dem Triumph entgegen – dem ersten MotoGP-Sieg für ihn und Pramac Ducati. Mir und Quartararo freuen sich über die weiteren Podestplätze.



Binder schnappt in der letzten Runde noch Nakagami und Zarco.Wegen «track limits»-Vergehen bekommt Bagnaia noch eine Drei-Sekunden-Strafe aufgebrummt, die ihn aus den Top-10 wirft.



Viñales fährt nicht mehr über die Ziellinie und stellt seine M1 gleich in der Box ab.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Ducati, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.