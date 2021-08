Miguel Oliveira (KTM): Ein Porsche für den Papa

Red Bull-KTM-Star Miguel Oliveira (26) hat seinem Vater Paulo vor Beginn der neuen MotoGP-Saison einen Porsche spendiert.

Miguel Oliveira belegt in der WM-Tabelle vor dem zweiten Part des Doppel-Events auf dem Red Bull Ring von Spielberg mit 85 Punkten Rang 7. Seit seinen beiden Siegen im Vorjahr beim Heimrennen in Portimão und in Spielberg gilt der Portugiese als einer der Top-Stars der MotoGP. In dieser Saison triumphierte er in Montmeló.

Oliveiras Vertragsverlängerung bei KTM scheint nach einhelligen Meinungen und verschiedenen Quellen nur noch Formsache, auch wenn Yamaha bereits angefragt hat, jedoch einen Korb erhielt.

In einem Interview mit dem Red Bulletin verriet der Wahl-Wiener auch Details zu seinem Privatleben. 2019 hat er seiner langjährigen Freundin Andreia Pimenta einen Antrag gemacht, mit der er seit 2009 verbunden ist. In der Sommerpause wurde vor wenigen Wochen geheiratet.

Zu Beginn der neuen Saison machte der Zahnarzt-Student Oliveira (26) seinem Vater, der maßgeblich für seine Karriere verantwortlich ist, ein besonders großzügiges Geschenk in Form eines Porsche 911 Carrera.

Oliveira selbst gönnte sich vor drei Jahren einen BMW M2 Competition. Apropos: die Fahrzeuge dieser Marke erhalten Personen aus dem MotoGP-Paddock bei BMW zu besonderen Konditionen.

«Das sind beides keine Autos, die man sich aus rein rationalen Gründen kauft», gesteht Oliveira, der sonst nichts dem Zufall überlässt. «Für mich war es eine knappe Entscheidung, mit leichter Schlagseite Richtung Herz.» Übrigens: In Portugal ist Oliveira seit einiger Zeit auch als Testimonial für Hyundai bekannt.

Der intelligente und rational denkende Oliveira sagt auch: «Generell muss ich sagen, dass mir Autos im Alltag wichtiger sind als Motorräder.»

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.