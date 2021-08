Takaaki Nakagami (Honda): «Wir haben eine Chance»

Als Fünfter war LCR-Ass Takaaki Nakagami im Steiermark-GP bester Honda-Pilot, für den zweiten Part des Spielberg-Doppels rechnet er sich daher Chancen auf den ersten MotoGP-Podestplatz aus.

«Das war für uns und für mich ein positives Rennen, ich konnte verstehen, wo wir uns verbessern können», blickte Takaaki Nakagami auf den vergangenen Rennsonntag zurück. Gleichzeitig ging der Fokus natürlich auf die nächste Aufgabe: «Wir werden versuchen, das Motorrad und die Elektronik-Seite an diesem Wochenende zu verbessern, dann werden wir sehen. Ich glaube, dass alle über gute Daten verfügen und alle schnell sein werden. Wir aber auch, daher werden wir versuchen, stark und konkurrenzfähig zu sein.»

Der 29-jährige Japaner jagt weiterhin seinen ersten Podestplatz in der Königsklasse. «Natürlich werde ich mein Bestes versuchen, um an diesem Wochenende das erste Podium zu holen. Das ist für mich und das Team das Hauptziel, klar. Wir hatten schon die Chance, haben es aber noch nicht geschafft. Ich mag die Strecke und bin hier in Spielberg mit der Honda immer gut in Form. Natürlich sind aber auch alle Ducati hier sehr schnell und stark. Es ist nicht einfach, sie zu schlagen, aber wir werden unser Bestes geben. Und ich glaube, wir haben eine Chance – hoffentlich können wir es schaffen.»

Der neue symmetrische Hard-Vorderreifen, den Michelin für den Österreich-GP in die Allocation genommen hat, sei dabei aber nur unter gewissen Voraussetzungen hilfreich. «Ich glaube, es wird nicht einfach, den zu verwenden», grübelte Nakagami. «Es hängt von der Temperatur ab. Bei 30 Grad ist es möglich, aber wenn man nur die Zahlen anschaut, scheint mir die Mischung ein bisschen zu hart. Falls wir den Reifen verwenden, müssen wir auf der linken Flanke vorsichtig sein, in Kurve 6 und 7. Es hängt von den Verhältnissen und der Asphalttemperatur ab», bekräftigte der LCR-Honda-Pilot.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Yamaha, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.