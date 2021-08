Überraschung: Petronas steigt beim Yamaha-Team aus

Neben der mühsamen Fahrersuche erlebt das malaysische Yamaha-MotoGP-Kundenteam den nächstem Rückschlag.

Das Petronas-SIC-SRT-Team wird nach dem dritten Jahr mit Yamaha 2022 mit einem neuen Hauptsponsor antreten. Der malaysische Mineralkonzern Petronas steigt aus. Insider sind überzeugt, bei diesem Manöver habe die mühsame Fahrersuche für die kommende MotoGP-Saison eine Rolle gespielt. Petronas fuhr 2019 und 2020 mit Morbidelli und Quartartaro, gewann 2020 sechs WM-Rennen und wurde mit Morbidelli Vizeweltmeister. Jetzt liegen Morbidelli und Rossi in der WM an 15. und 19. Stelle. «Morbido» hat bisher nur einen Podestplatz eingefahren – Platz 3 in Jerez.

Für 2022 muss ein neues Fahreraufgebot gesucht werden. Weil Rossi aufhört und Morbidell statt Viñales ins Monster Yamaha Factory Team wechselt.

Momentan sieht es so aus, als werde das SIC-Team 2022 mit Garrett Gerloff, Iker Lecuona oder Augusto Fernandez und antreten.

Der Rückzug von Petronas bedeutet eine drastische Budgetkürzung, deshalb werden die SIC Teams in der Moto3 und Moto2 zugesperrt. SIC steht für Sepang International Circuit, ebenfalls ein Unternehmen, das sich im malaysischen Staatsbesitz befindet – wie Petronas. SIC wird weiter beim Yamaha-MotoGP-Kundenteam als Sponsor an Bord bleiben.

Über die Zukunft des MotoE-Teams wird noch diskutiert.

Mit Petronas-Yamaha waren für 2022 anfangs auch Fahrer wie Johnny Rea (34) und Andrea Dovizioso (35) in Zusammenhang gebracht worden. Aber Teamchef Razlan Razali stellte klar: «Wir sind das Yamaha-Junior-Team.»

«Wir suchen Fahrer für 2022», bestätigte Yamaha-Renndirektor Lin Jarvis. Das heisst: da sich kein Supertalent aufdrängt udn Yamaha bei Rául Fernandez abgeblitzt ist, wird ein Lückenbüsser für ein Jahr gesucht.

Für ein Jahr will sich aber der sechsfache Superbike-Weltmeister Johnny Rea nicht aus seiner gut bezahlten und komfortablen Situation bei Kawasaki zurückziehen.

In Spielberg war sogar zu hören, man könne Petronas-Honda-Moto3-Pilot Darryn Binder von der 250-ccm-Klasse direkt in die MotoGP befördern.

Aus Kostengründen wird Petronas 2022 auch für beide Fahrer nur A-spec-Bikes leasen, also Motorräder mit dem technischen Stand vom WM-Finale 2021. In diesem Jahr fährt Rossi bei Petronas eine 2021-Werks-Yamaha.

So könnten die MotoGP-Teams 2022 aussehen

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Lenovo Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia

Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Fabio Quartararo

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró, Maverick Viñales?

Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco

Sky VR46 Ducati Racing

Luca Marini, Marco Bezzecchi



Petronas Yamaha SRT

Augusto Fernandez? Garrett Gerloff? Iker Lecuona? Darryn Binder?



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



KTM Tech3 Factory Racing

Remy Gardner, Rául Fernández



Flexbox Gresini Ducati Racing

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio