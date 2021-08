Österreich-GP, FP1: Rekord-Runde von Zarco (Ducati)

Zum Auftakt in das zweite Spielberg-Wochenende brannte Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco im FP1 einen All-Time-Lap-Record für die MotoGP-Klasse auf den Red Bull Ring. Maverick Viñales schaute zu.

Die Sonne strahlte am Freitagmorgen über dem Red Bull Ring, 25 Grad Luft- und 27 Grad Asphalttemperatur wurden um kurz vor 10 Uhr gemessen. Das MotoGP-Feld besteht für das zweite Spielberg-Wochenende nur noch aus 20 Piloten, weil Aprilia keinen Ersatz für den am Knöchel verletzten Lorenzo Savadori aufbot und Maverick Viñales von Yamaha suspendiert wurde.

Der 26-jährige Spanier wurde beim FP1 in seiner Yamaha-Team-Uniform als Zaungast gesichtet. «Heute auf der anderen Seite. Sobald ich kann, werde ich die Details zu dem, was passiert ist, erklären», ließ Viñales in seiner Instagram-Story wissen.

Nach zehn Minuten führte Takaaki Nakagami das Klassement an, die Richtzeit des LCR-Honda-Piloten stand bei 1:23,810 min. WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) schob sich kurz darauf bis auf 0,055 sec an den Japaner heran. Die Zeitabstände waren zu diesem Zeitpunkt gering, es folgten Marc Márquez (+ 0,157 sec), Johann Zarco (+ 0,182), Joan Mir (+ 0,187), Pecco Bagnaia (+ 0,192) und Steiermark-GP-Sieger Jorge Martin (+ 0,237).

Valentino Rossi hängte sich dann übrigens ein paar Runden an Martins Hinterrad und sah sich den schnellen Pramac-Rookie aus nächster Nähe an. Der Petronas-Yamaha-Pilot lag zur Halbzeit der Session als 18. genau 0,95 sec zurück.

Aprilia-Pilot Aleix Espargaró, der schon am vergangenen Sonntag mit einem technischen Problem ausgeschieden war, schob seine RS-GP an die Box. Francesco «Pecco» Bagnaia ging in Kurve 1 weit, sein Markenkollege Johann Zarco in Kurve 6. Zuvor hatten beide Ducati-Piloten ihre persönlichen Bestzeiten verbessert: Zarco auf P3 (+ 0,084 sec), Pecco auf P4 (+ 0,093).

Marc Márquez schien auf dem Highspeed-Kurs mit den harten Bremsmanövern und sieben Rechtskurven mit seiner körperlichen Verfassung Mühe zu haben, nach einem Bremsmanöver in Kurve 3 kreiste er seine rechte Schulter und fasste auch auf dem Weg an die Box noch einmal danach.

Joan Mir und seine Suzuki-Crew packten sieben Minuten vor Schluss schon einen frischen Soft-Hinterreifen aus, der Weltmeister setzte in 1:23,625 min eine neue Bestzeit.

Jack Miller unternahm in Kurve 4 einen Ausritt in das Kiesbett, er blieb aber auf seiner Desmosedici GP sitzen.

Alex Rins ging dann ebenfalls auf Zeitattacke und bescherte Suzuki als Zweiter kurzzeitig eine Doppelführung, ehe Zarco – ebenfalls mit einem weichen Hinterreifen – die Spitze übernahm und im nächsten Umlauf mit einer 1:22,827 min einen All-Time-Lap-Record drauflegte.

Zur Erinnerung: Jorge Martin hatte sich am vergangenen Wochenende in 1:22,994 min die Pole-Position gesichert.

Quartararo hatte im Finish ein Problem an seiner M1, während Aleix Espargaró noch den Sprung in die Top-5 schaffte.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP1 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1.270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Martin, Ducati, + 1.503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1.520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468

Moto3-Ergebnis, Spielberg, FP1 (13. August):

1. Darryn Binder, Honda, 1:36,215 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,105 sec

3. Acosta, KTM, + 0,118

4. Öncü, KTM, + 0,184

5. Guevara, GASGAS, + 0,198

6. Nepa, KTM, + 0,201

7. Foggia, Honda, + 0,214

8. Garcia, GASGAS, + 0,320

9. McPhee, Honda, + 0,391

10. Sasaki, KTM, + 0,405

11. Kunii, Honda, + 0,444

12. Rodrigo, Honda, + 0,464

13. Masia, KTM, + 0,494

14. Alcoba, Honda, + 0,682

15. Toba, KTM, + 0,746



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 1,313