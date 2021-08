Spielberg FP2: Lecuona auf abtrocknender Strecke vorn

Nach dem Gewitter waren in Spielberg im Vergleich zum Vormittag keine Zeitenverbesserungen mehr möglich. Auf abtrocknender Strecke setzte Iker Lecuona (KTM) im richtigen Moment auf die Slick-Reifen.

In der letzten Viertelstunde des zweiten freien Trainings der Moto3-Klasse zog ein Gewitter über dem Red Bull Ring auf. Auch wenn der zeitweise starke Regen pünktlich zum Beginn der MotoGP-Session um 14.10 Uhr wieder nachgelassen hatte, ließen sich die Stars einige Minuten Zeit, ehe sie mit Regenreifen auf die Strecke gingen. Marc Márquez bog dann nach nur einer Runde wieder in die Boxengasse ein, nachdem er offenbar ein Problem an seiner Repsol-Honda hatte.

Angesichts der nassen Strecke waren die Vormittags-Zeiten ohnehin außer Reichweite. Zur Erinnerung: Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco hatte in 1:23,625 min für einen All-Time-Lap-Record gesorgt.

Im FP2-Klassement stand nach zehn Minuten die 1:33,997 min von Tech3-KTM-Pilot Iker Lecuona ganz oben. Fünf Minuten später löste ihn Jack Miller an der Spitze ab. Der Australier schraubte die Bestzeit nach und nach auf eine 1:33,372 min nach unten. Pecco Bagnaia (+ 0,275 sec) sorgte kurzzeitig für eine Ducati-Lenovo-Doppelführung. Lecuona eroberte Platz 1 in 1:33,218 min aber bald wieder zurück.

Nach 20 Minuten zeigten sich im nassen FP2 auch Zarco und das Repsol-Honda-Duo auf den vorderen Plätzen. Marc Márquez lag mit einer 1:32,679 min an der Spitze, als noch 20 Minuten auf der Uhr standen. Die zwei Petronas-Yamaha-Piloten Valentino Rossi und Cal Crutchlow bildeten zu diesem Zeitpunkt dagegen das Schlusslicht.

Suzuki-Star Joan Mir zeigte sich dann wenig erfreut, als er in Kurve 10 weit gehen musste, weil sich Marc Márquez innen vorbei geschoben hatte. Miguel Oliveira schob seine RC16, Bagnaia war in Kurve 4 kurz im Kiesbett unterwegs.

Die Strecke trocknete bei inzwischen wieder strahlendem Sonnenschein schnell ab. Marc Márquez verbesserte seine eigene Bestzeit auf Regenreifen nach und nach auf eine 1:31,353 min. Lecuona setzte fünf Minuten vor Schluss als Erster auf Slick-Reifen – und fuhr in seiner ersten fliegenden Runden 1:30,490 min. Knapp drei Minuten standen noch auf der Uhr, Miller ging nun ebenfalls auf Slick-Reifen auf die Strecke.

Lecuona wurde mit jedem Umlauf schneller: Am Ende stand er mit einer 1:27,520 min überlegen auf Platz 1 des FP2-Klassements, auf die kombinierte Zeitenliste hatte dies aber keinen Einfluss.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (13. August):

1. Lecuona, KTM, 1:27,520 min

2. Zarco, Ducati, + 3,397 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,717

4. Marc Márquez, Honda, + 3,833

5. Miller, Ducati, + 4,292

6. Alex Márquez, Honda, + 4,441

7. Rins, Suzuki, + 4,670

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,884

9. Quartararo, Yamaha, + 5,264

10. Brad Binder, KTM, + 5,799

11. Martin, Ducati, + 5,888

12. Nakagami, Honda, + 6,016

13. Bagnaia, Ducati, + 6,127

14. Oliveira, KTM, + 6,431

15. Marini, Ducati, + 6,977

16. Rossi, Yamaha, + 7,177

17. Crutchlow, Yamaha, + 7,181

18. Bastianini, Ducati, + 7,234

19. Mir, Suzuki, + 7,787

20. Petrucci, KTM, + 8,102

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Marini, Ducati, + 1,503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1,520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468

Moto3-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Binder, Honda, 1:36,215 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,105 sec

3. Acosta, KTM, + 0,118

4. Öncü, KTM, + 0,184

5. Guevara, GASGAS, + 0,198

6. Nepa, KTM, + 0,201

7. Foggia, Honda, + 0,214

8. Garcia, GASGAS, + 0,320

9. McPhee, Honda, + 0,391

10. Sasaki, KTM, + 0,405

11. Kunii, Honda, + 0,444

12. Rodrigo, Honda, + 0,464

13. Masia, KTM, + 0,494

14. Alcoba, Honda, + 0,682

15. Suzuki, Honda, + 0,710



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 1,313