Miguel Oliveira (15.): «Keine überzeugende Arbeit»

Das Wetter war ein Grund für die verhagelte Laune von Miguel Oliveira. Aber schon vor dem Regen lief es beim KTM-Pilot in Spielberg nicht gut. Er ist auf der Suche nach dem Grip.

Miguel Oliveira erlebte mit seiner KTM einen gebrauchten Tag. Am Morgen hatte er kein Grip und in der vom Regen durcheinandergewirbelten zweiten Session lief es auch nicht besser. Platz 14 im FP2 und 15 in der kombinierten Zeitenliste bedeuten, dass am Samstag noch eine Menge Arbeit bevorsteht, um den Q2-Einzug perfekt zu machen.

«Wir konnten keine überzeugende Arbeit abliefern. Wir wollten am Nachmittag einige Dinge ausprobieren, um das richtige Setup zu finden und das ist uns überhaupt nicht gelungen. Die Strecke trocknete dann zwar ab, aber dann wollten wir den frischen Reifen nicht verbrauchen», sagte Oliveira, der bei Spielberg I ausgeschieden war.

Das Hauptproblem ist der Hinterreifen. «Es war schwierig, Grip zu finden. Im Grunde haben wir es nicht geschafft, deswegen ist unser Ziel für den Samstagvormittag klar. Wir müssen dafür eine Lösung finden», konstatierte Oliveira etwas bedröppelt.

Für seinen Teamkollegen Brad Binder lief es nicht besser. In der kombinierten Zeitenliste liegt der Südafrikaner sogar noch hinter Oliveira, der als angehender Papa noch nicht den Rückenwind verspürt, den er sich durch die positive Nachricht erhofft hatte. Er und seine Frau Andreia erwarten Anfang 2022 Nachwuchs.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (13. August):

1. Lecuona, KTM, 1:27,520 min

2. Zarco, Ducati, + 3,397 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,717

4. Marc Márquez, Honda, + 3,833

5. Miller, Ducati, + 4,292

6. Alex Márquez, Honda, + 4,441

7. Rins, Suzuki, + 4,670

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,884

9. Quartararo, Yamaha, + 5,264

10. Brad Binder, KTM, + 5,799

11. Martin, Ducati, + 5,888

12. Nakagami, Honda, + 6,016

13. Bagnaia, Ducati, + 6,127

14. Oliveira, KTM, + 6,431

15. Marini, Ducati, + 6,977

16. Rossi, Yamaha, + 7,177

17. Crutchlow, Yamaha, + 7,181

18. Bastianini, Ducati, + 7,234

19. Mir, Suzuki, + 7,787

20. Petrucci, KTM, + 8,102

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Marini, Ducati, + 1,503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1,520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468