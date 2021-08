Joan Mir (2./Suzuki): «Mache mir noch keine Sorgen»

Die Plätze 2 und 3 standen für Weltmeister Joan Mir und seinen Suzuki-Teamkollegen Alex Rins in der kombinierten Zeitenliste zu Buche. Zufrieden waren die beiden Spanier nach dem ersten Tag bei Spielberg II aber nicht.

Von Euphorie war bei Joan Mir aber überhaupt nichts zu spüren. Das lag auch daran, dass der Rückstand auf Johann Zarco 0,7 sec betrug und er große Probleme hatte. «Es war kein schwieriger Tag, aber es lief nicht nach Plan. Die Vorderbremse hat mir Schwierigkeiten bereitet. Irgendetwas hat nicht gestimmt. Am ersten Wochenende hatte ich so ein Problem nicht, deswegen glaube ich, dass wir eine Lösung finden werden.»

Sein Teamkollege Alex Rins war 0,2 sec langsamer und hatte schon bei Spielberg I mit der Bremse zu kämpfen. «Wir haben einen Weg gefunden, das Problem in den Griff zu kriegen, deswegen bin ich auch entspannter, was das restliche Wochenende angeht und ich denke, dass es für mich ein guter Tag war.»

Mir sah das anders. Er ging bei seiner Analyse ins Detail: «Ich konnte nicht wirklich auf Zeitenjagd gehen. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Die Einstellung an der Bremse passte nicht.» Auch die neue Technik, mit der Mir und Rins die Fahrhöhe anpassen können, scheint noch nicht komplett ausgereift zu sein, meint der Weltmeister: «Das ist noch nicht komplett fertig. Aber ich mache mir noch keine Sorgen.» Rins ergänzte: «Wir gewöhnen uns daran, aber einfach ist es noch nicht.»

Überrascht wurde Mir bei abtrocknender Strecke dann auch noch von Marc Márquez, der ihn überholte. «Ich finde, dass das nicht nötig war. Im Rennen kann man so ein Manöver starten, aber in einem Freien Training muss das nicht sein, aber ich möchte das jetzt auch nicht zu arg kritisieren. Es ist in Ordnung.» Arbeit haben Mir und Rins auch so ausreichend.

