Österreich-GP, Q1: Jorge Martin und Oliveira weiter

Jorge Martin (Ducati) und Miguel Oliveira (KTM) lösten im Q1 des Motorrad Grand Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring die letzten zwei Tickets für das entscheidende Qualifying 2.

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins hatte den direkten Q2-Einzug am Vormittag als Elfter nach FP3 um gerade einmal 0,001 sec verpasst. So traf er am Nachmittag im Qualifying 1 unter anderen auf Steiermark-GP-Sieger Jorge Martin. Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für den Österreich-GP ausgefahren werden.

Martin, im FP3 und FP4 noch gestürzt, legte auf seiner ersten fliegenden Qualifying-Runde eine 1:23,556 min vor. Damit lag er nach fünf Minuten schon mehr als drei Zehntel vor Rins, Alex Márquez und Valentino Rossi.

Der Pramac-Jungstar gab sich damit aber nicht zufrieden und legte kurz vor der Halbzeit der 15-minütigen Session eine 1:23,396 min vor. Auch die anderen legten nach, Enea Bastianini (+ 0,394 sec) war kurzzeitig Zweiter, wurde dann aber von Rins (+ 0,385 sec) verdrängt. Miguel Oliveira lag als Vierter 0,406 sec zurück, Alex Márquez 0,489 sec, Rossi 0,543 sec.

Im zweiten Exit steigerte sich Martin noch zweimal: Am Ende stand eine 1:23,197 min zu Buche. Rossi konnte sich nicht mehr steigern, obwohl er sich den Q1-Spitenreiter zweitweise als Referenz gekrallt hatte. Um das zweite Q2-Ticket matchten sich Rins, Oliveira und Alex Márquez – mit dem besseren Ende für den Red Bull-KTM-Werksfahrer.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, Q1 (14. August):

1. Martin, Ducati, 1:23,197 min

2. Oliveira, KTM, 1:23,365

3. Rins, Suzuki, 1:23,470

4. Alex Márquez, Honda, 1:23,535

5. Bastianini, Ducati, 1:23,790

6. Lecuona, KTM, 1:23,825

7. Marini, Ducati, 1:23,834

8. Rossi, Yamaha, 1:23,939

9. Petrucci, KTM, 1:24,405

10. Crutchlow, Yamaha, 1:24,509

Ergebnis FP4, Steiermark-GP, 14.8.

Das freie Training, in dem die Teams und Fahrer in erster Linie die Rennabstimmung testen, wurde eine Beute von Johann Zarco. Marc Márquez stürzte in Kurve 3 und kam über Platz 7 nicht hinaus.

1. Zarco, Ducati, 1:24,037 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120

3. Mir, Suzuki, + 0,128

4. Rins, Suzuki, + 0,165

5. Quartararo, Yamaha, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,265

7. Marc Márquez, Honda, + 0,285

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,318

9. Martin, Ducati, + 0,331

10. Miller, Ducati, + 0,380

11. Alex Márquez, Honda, + 0,405

12. Nakagami, Honda, + 0,415

13. Binder, KTM, + 0,448

14. Oliveira, KTM, + 0,547

15. Bagnaia, Ducati, +0,605

16. Rossi, Yamaha, + 0,612

17. Petrucci, KTM, + 0,656

18. Marini, Ducati, + 0,712

19. Crutchlow, Yamaha, + 0,782

20. Lecuona, KTM, + 1,109