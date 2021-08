Österreich-GP, Warm-up: Fabio Quartararo vor Ducati

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo dominierte das Warm-up für den Österreich-GP in Spielberg. Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco war Zweiter, stürzte allerdings auch.

Trotz eines nächtlichen Regenschauers präsentierte sich der Red Bull Ring am Sonntagmorgen trocken. Die Sonne zeigte sich bei 24 Grad am leicht bewölkten Himmel, die Asphalttemperatur lag bei 25 Grad. Allerdings schließen die Wettervorhersagen Regen pünktlich zum Start der MotoGP-Klasse um 14 Uhr nicht aus. Deshalb wurde im Warm-up auch fleißig der «Bike swap» für ein eventuelles Flag-to-Flag-Rennen geübt.

WM-Leader Fabio Quartararo setzte sich in der Warm-up-Session an die Spitze der Zeitenliste, nach knapp zehn Minuten schraubte der Yamaha-Star seine Bestzeit auf eine 1:23,629 min nach unten. Damit lag er 0,387 sec vor Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und 0,512 sec vor Aprilia-Pilot Aleix Espargaró. Alle drei setzten übrigens auf den harten Vorderreifen, hinten dagegen auf den Medium.

Kurz darauf schob sich aber Johann Zarco (auf Medium-Soft) als Zweiter (+ 0,382 min) dazwischen. Drei Runden später flog er allerdings in Kurve 9 ab, er rappelte sich zumindest schnell wieder auf. Sein Pramac-Teamkollege Jorge Martin war vorne und hinten mit Medium-Reifen unterwegs und lag auf Rang 5.

Martin wird am Nachmittag in seinem erst siebten Rennen in der Königsklasse zum dritten Mal auf der Pole-Position stehen. Das ist übrigens die beste Qualifying-Performance eines Rookies seit Jorge Lorenzo, der 2008 gleich mit drei Poles in Folge in seine MotoGP-Karriere startete.

Brad Binder (Hard-Medium) löste seinen Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira (Hard-Soft) noch auf Platz 6 ab, die Zeiten an der Spitze wurden in den letzten Runden nicht mehr verbessert. Marc Márquez (Medium-Soft) schaute sich die GSX-RR von Joan Mir (Medium-Medium) aus nächster Nähe an und beendete das Warm-up als Zehnter.

MotoGP-Ergebnis, Warm-up, Spielberg (15. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:23,629 min

2. Zarco, Ducati, + 0,382 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,387

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,512

5. Martin, Ducati, + 0,575

6. Binder, KTM, + 0,727

7. Oliveira, KTM, + 0,829

8. Miller, Ducati, + 0,878

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,885

10. Marc Márquez, Honda, + 0,910

11. Rins, Suzuki, + 0,942

12. Mir, Suzuki, + 0,970

13. Alex Márquez, Honda, + 1,004

14. Marini, Ducati, + 1,018

15. Bastianini, Ducati, + 1,045

16. Lecuona, KTM, + 1,074

17. Nakagami, Honda, + 1,164

18. Rossi, Yamaha, + 1,305

19. Petrucci, KTM, + 1,372

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,422