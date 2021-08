Paolo Ciabatti (Ducati): Kein Interesse an Viñales

Obwohl sich Yamaha und Maverick Viñales für 2022 bereits Ende Juni in Assen trennten, war der Spanier nie ein Kandiat für 2022. Deshalb blieb nur Aprilia. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti erläutert die Hintergründe.

Sechs der acht MotoGP-Rennen hat Ducati seit 2016 auf dem Red Bull Ring gewonnen, zweimal war KTM mit Miguel Oliveira und Brad Binder erfolgreich. Ducati triumphierte in der Steiermark 2016 mit Andrea Iannone, 2017 und 2018 mit Andrea Dovizioso, 2019 mit Jorge Lorenzo, 2020 mit Andrea Dovizioso und 2021 mit dem sensationellen Rookie Jorge Martin.

Nach dem zweiten Spielberg-GP führt Ducati wieder in der Konstrukteurs-WM, nicht zuletzt weil Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales suspendiert wurde, obwohl er in der Weltmeisterschaft an sechster Stelle lag.

Nach dem dritten WM-Rang von 2019 (mit zwei Saisonsiegen) war auch Ducati Corse einmal stark an Viñales interessiert, es wurde aber dann Danilo Petrucci für zwei Jahre ins Werksteam befördert. Denn Yamaha verlängerte den Vertrag mit Maverick schon im Januar 2020 für zwei Jahre bis Ende 2022!

Und obwohl Viñales seinen Yamaha-Vertrag für 2022 inzwischen bereits bei der Dutch-TT Ende Juni aufgelöst hat, bestand bei den Roten aus Borgo Panigale für die kommende Saison nie ein Interesse am wankelmütigen Spanier.

«Wir haben in der Vergangenheit Interesse an Viñales gehabt», bestätigt Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber in der Gegenwart haben wir viele Ducati-Fahrer für die Zukunft unter Vertrag. Alle vier verfügbaren Plätze in den zwei Teams für 2022 sind besetzt. Nur der zweite Platz im Team von VR46 war vor den Rennen in Österreich noch offen. Dazu kommt, dass dieses Kundenteam bei der Fahrerwahl unabhängig vom Werk ist. Aber es war klar, dass Marco Bezzecchi die Option Nummer 1 sein wird, obwohl Yamaha an ihm Interesse für das Petronas-Team hatte. Aber er ist ein echter VR46-Academy-Fahrer…»

Und das neue Flexbox-Ducati-Team von Fausto Gresini war mit Fabio Di Giannantonio und Moto2-Weltmeister Enea Bastianini ebenfalls längst besetzt.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.