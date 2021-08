Offiziell: Petronas beendet 2021 alle GP-Aktivitäten

Das Petronas Sepang Racing Team wird nach dieser Saison nicht mehr in der gewohnten Form existieren. Das SIC-MotoGP-Yamaha-Team bekommt neue Eigentümer und mit WITHu einen neuen Hauptsponsor.

Dass Sponsor Petronas am Saisonende beim Sepang Racing Team aussteigt, war beim Österreich-GP offenkundig geworden. Jetzt hat der malaysische Rennstall den Rückzug aus der MotoGP World Championship nach 2021 offiziell bekannt gegeben.

Das Team, das in den Klassen Moto3 und Moto2 durch PETRONAS Sprinta Racing und in der MotoGP durch das PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team repräsentiert wurde, bestätigt den Rückzug aller Aktivitäten nach der 2021 World Championship-Saison.

PETRONAS Sepang Racing Team Principal Razlan Razali und Team Director Johan Stigefelt werden jedoch in der MotoGP-Klasse 2022 mit einer neuen Einheit und neuen Eigentümern weitermachen. Dieses neue Unternehmen und der neue Hauptsponsor werden beim «Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini» in Misano am 16. September verlautbart.

De italienische Energiekonzern WITHu steigt als neuer Hauptsponsor ein. Das ist bereits durchgesickert. Die Teilnahme an den WM-Klassen Moto3 und Moto2 wird gestrichen. Das Yamaha-MotoGP-Kundenteam bleibt bestehen, aller Vorausicht nach auch das MotoE-Weltcup-Team.

Petronas hat einen gültigen Werbevertrag mit der Dorna für die GP-Bandenwerbung an der Rennstrecke, will aber auch alle Non-Racing-Aktivitäten beenden. Das könnte noch zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit der Dorna führen.

Das PETRONAS Sepang Racing Team ist in seiner gegenwärtigen Form 2018 gebidlet worden und hat drei Jahre lang an allen GP-Klassen teilgenommen. Petronas war in allen drei WM-Kategorien Hauptsponsor, der Sepang International Circuit trat als Teameigentümer auf.

Schon im vierten MotoGP-Rennen stand 2019 erstmals eine Petronas-Yamaha in der ersten Reihe, beim siebten Rennen folgte der erste Podestplatz. 2020 gewannen Morbidelli und Quartararo auf der M1-Yamaha je drei WM-Rennen. Es war die ersten Siege eines Yamaha-Kundenteams in der «premier class» seit mehr als 20 Jahren. Dazu wurde Morbidleli Vizeweltmeister.

2022 werden Quartararo und Morbidelli das Monster-Yamaha-Werksteam bilden. Petronas-Yamaha tat sich bei der Suche nach neuen Ausnahmekönnern schwer, Valentino Rossi tritt zurück.

Wegen der überschaubaren Erfolgsaussichten und der exorbitant hohen Kosten (ca. 30 Millionen Euro für alle drei GP-Klassen pro Jahr) hat Petronas den Drei-Jahres-Vertrag nicht verlängert.

Beim Silverstone-GP fahren Jake Dixon und Valentino Rossi für das Petronas-Yamaha-Team, denn Morbidelli ist wegen seiner Knieverletzung bis Misano außer Gefecht.