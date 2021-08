Massimo Rivola (Aprilia): Viñales bald im Renneinsatz

Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola will Maverick Viñales bald bei einem MotoGP-Rennen auf der Aprilia RS-GP 21 sehen. Savadori wird dann wohl ausgebootet.

Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola verriet während des MotoGP-FP1 beim British Motorcyle Grand Prix in Silverstone, dass Neuzugang Maverick Viñales so bald wie möglich bereits 2021 auch Rennen für das italienische Aprilia Racing Team Gresini bestreiten wird. «Dass wir Maverick jetzt engagieren konnten, ist eine große Gelegenheit für uns, denn der Test in Misano am kommenden Dienstag und Mittwoch wird nützlich sein», sagte Rivola im Gespräch mit motogp.com-TV-Reporter Simon Crafar. «Je früher wir mit ihm testen können, desto besser. Wir wollen seine Einschätzungen zu unserem Motorrad hören. Wir sind gespannt darauf.»

«Wir werden dann schauen, wie es weitgeht. Je früher Maverick für uns ein Rennen fahren kann, desto besser ist das im Hinblick auf 2022», ergänzte Rivola. «Für Aprilia Racing ist die Verpflichtung von Maverick eine unbeschreibliche Gelegenheit. Ich schätze ihn als Riesentalent, vielleicht ist er sogar das größte Talent im MotoGP-Fahrerlager. Wenn wir die Gelegenheit haben, Maverick demnächst MotoGP-Rennen fahren zu lassen, werden wir sie wahrnehmen. Wir werden das nach dem ersten Misano-Test in Ruhe besprechen. Wir könnten dann im Hinblick auf 2022 wertvolle Erfahrungen und Infos sammeln.»

Da Wildcards zwei Monate vor dem Event angemeldet werden müssen, wird voraussichtlich Lorenzo Savadori als Stammfahrer und Teamkollege von Aleix Espargaró geopfert werden müssen. Vielleicht sogar schon für den Aragón-GP am 11. September oder den Misano-GP am 19. September.

Rivola: «Das spricht nicht gegen Lorenzo Savadori. Er wird Bestandteil unseres MotoGP-Teams bleiben. Es ist auch in seinem Interesse, dass wir rasch Fortschritte machen. Maverick Viñales ist die größte Gelegenheit in der MotoGP-Geschichte von Aprilia.»

Savadori feiert in Silverstone sein Comeback nach dem Knöchelbruch, aber er geht noch mit Krücken. Ob er das Training nach dem FP1 fortsetzen wird, ist ungewiss.