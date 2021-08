Silverstone, FP2: Sturz und Bestzeit von Quartararo

MotoGP-WM-Leader Fabio Quartararo humpelte nach einem Highsider zu seiner Yamaha und zur Bestzeit im zweiten freien Training von Silverstone. Sein Yamaha-Kollege Valentino Rossi schaffte es in die Top-10.

Die Vormittagsbestzeit von Repsol-Honda-Ass Marc Márquez, eine 2:00,941 min, hatte im FP2 am Nachmittag nur gute fünf Minuten Bestand. Bei bewölktem Himmel und 24 Grad Asphalttemperatur fielen die Zeiten auf dem 5,9 km langen Kurs mit seinen acht Links- und zehn Rechtskurven schnell: Aleix Espargaró übernahm in 2:00,670 min die Spitze.

Der WM-Leader erlebte früh einen Schreckmoment: Fabio Quartararo stürzte nach nur sieben Minuten in Kurve 8. Dabei handelt es sich zwar um eine der langsameren Kurven, allerdings wurde er per Highsider abgeworfen, wobei das Hinterrad seinen linken Fuß traf. Der Yamaha-Werksfahrer hatte offensichtlich Schmerzen und humpelte auf einen Streckenposten gestützt an den Streckenrand. Er versuchte danach zwar wieder auf sein Motorrad zu steigen, am Ende wurde er aber auf einem Moped zurück an die Box gebracht. Sein Team vermutete zur Sturzursache, für den harten Hinterreifen seien die Temperaturen schlichtweg zu kühl.

Nach einer Viertelstunde führte immer noch Aprilia-Werksfahrer Espargaró, der seine Bestzeit auf eine 2:00,467 min nach unten geschraubt hatte. Auf Platz 2 (+ 0,269 sec) lag sein Bruder Pol auf der Repsol-Honda. Es folgten die Ducati-Piloten Johann Zarco (+ 0,343 sec) und Pecco Bagnaia (+ 0,584) sowie Marc Márquez (+ 0,609). Dessen Bruder Alex flog unterdessen nach seinem FP1-Crash bereits zum zweiten Mal heftig ab.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session ging Quartararo zurück auf die Strecke – dieses Mal mit Medium-Hinterreifen – und kam auf Anhieb bis auf zwei Zehntel an seine FP1-Zeit heran.

Ducati-Werksfahrer Jack Miller schnappte sich Aleix Espargaró als Referenz und schob sich auf Rang 2 (+ 0,262 sec) der kombinierten Zeitenliste nach vorne. Aber Quartararo fackelte nicht lange und setzte in 2:00,138 min souverän eine neue Bestzeit. Damit lag er 0,329 sec vor Espargaró.

Die Top-10 eine Viertelstunde vor Schluss: Quartararo, Aleix Espargaró, Miller, Pol Espargaró, Zarco, Marc Márquez, Bagnaia, Rins, Martin und Binder. Márquez war zu diesem Zeitpunkt übrigens der Einzige, der noch seine FP1-Zeit in der kombinierten Zeitenliste stehen hatte. Das änderte der achtfache Weltmeister aber im nächsten Umlauf: Eine 2:00,690 min bedeutete Rang 3.

Fünf Minuten später war Quartararo wieder einen Hauch schneller: Eine 2:00,132 min stand nun an der Spitze des Klassements. Die Zeitenjagden auf Soft-Hinterreifen folgten aber erst in den finalen fünf Minuten.

Drei Minuten vor Schluss zeigte Pol Espargaró zwei Sektorbestzeiten und kam als Zweiter bis auf 0,045 sec an Quartararo heran. Der WM-Leader legte allerdings noch eine 1:59,317 min nach – damit ließ er die gesamte Konkurrenz um mehr als eine halbe Sekunde hinter sich.

Valentino Rossi hängte sich an seinen VR46-Schützling Bagnaia und fuhr in die Top-10, Miller verbesserte sich auf Platz 2 und Rookie Jorge Martin stürmte im Finish bis auf Rang 3 nach vorne. Brad Binder zeigte als Achter einen seiner stärkeren Freitage und Alex Rins schmiss im letzten Versuch noch Iker Lecuona aus den provisorischen Q2-Plätzen.

Aleix Espargaró beschwerte sich gestenreich über seinen Bruder, der ihm im Weg stand. Der zweite Aprilia-Mann, Lorenzo Savadori, hatte bei seinem Comeback nach der Knöchelverletzung mit fast sechs Sekunden Rückstand große Mühe. Debütant Jake Dixon beendete den ersten Tag mit 3,284 sec Rückstand auf Platz 21, Viñales-Ersatz Cal Crutchlow gelang als 16. eine Steigerung im Vergleich zu den Spielberg-Sessions.

MotoGP, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August)

1. Quartararo, Yamaha, 1:59,317 min

2. Miller, Ducati, + 0,512 sec

3. Martin, Ducati, + 0,622

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,718

5. Marc Márquez, Honda, + 0,734

6. Bagnaia, Ducati, + 0,785

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,902

8. Binder, KTM, + 0,998

9. Rins, Suzuki, + 1,075

10. Rossi, Yamaha, + 1,083

11. Lecuona, KTM, + 1,096

12. Bastianini, Ducati, + 1,231

13. Mir, Suzuki, + 1,408

14. Zarco, Ducati, + 1,493

15. Nakagami, Honda, + 1,553

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,565

17. Marini, Ducati, + 1,741

18. Petrucci, KTM, + 2,088

19. Oliveira, KTM, + 2,095

20. Alex Márquez, Honda, + 2,179

21. Dixon, Yamaha, + 3,284

22. Savadori, Aprilia, + 5,821

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (27. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:11,334 min

2. Sasaki, KTM, + 0,139 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,199

4. Riccardo Rossi, KTM, + 0,384

5. Foggia, Honda, + 0,390

6. Darryn Binder, Honda, + 0,702

7. Öncü, KTM, + 0,722

8. Fellon, Honda, + 0,810

9. Acosta, KTM, + 0,828

10. Rodrigo, Honda, + 0,830

11. Masia, KTM, + 0,891

12. Guevara, GASGAS, + 0,899

13. Nepa, KTM, + 0,920

14. Tatay, KTM, + 0,952

15. McPhee, Honda, + 0,952



Ferner:

26. Kofler, KTM, + 2,238