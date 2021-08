Silverstone, FP3: Miller Bestzeit, Rossi auf Platz 7

Ducati-Werksfahrer Jack Miller steht in Silverstone nach drei MotoGP-Trainings auf dem ersten Platz. Yamaha-Star Valentino Rossi stürmte als Siebter direkt in das Qualifying 2.

Lorenzo Savadori stieg am Samstag in Silverstone nicht mehr auf seine Aprilia. Der 28-jährige Italiener, der sich beim Steiermark-GP vor drei Wochen den rechten Fußknöchel gebrochen hatte, verlor am Freitag 5,8 sec auf die Tagesbestzeit von Fabio Quartararo und musste sich anschließend eingestehen, dass die Schmerzen und die Beeinträchtigung zu groß waren.

Zur Erinnerung: Der WM-Leader auf der Werks-Yamaha zeigte im FP2 des Britischen Grand Prix 2021 nach einem harten Crash noch eine 1:59,317 min. Der All-Time-Lap-Record auf der mit 5,9 km längsten Strecke im aktuellen WM-Kalender steht bei 1:58,168 min, gefahren von Repsol-Honda-Star Marc Márquez auf dem Weg zur Pole-Position im Jahr 2019.

Zum Start des FP3 wurden in Silverstone um 9.55 Uhr Ortszeit (10.55 Uhr MESZ) kühle 14 Grad gemessen, die Asphalttemperatur lag bei 17 Grad. Die Aufgabenstellung war klar: Nur die Top-10 der Gesamtwertung aus FP1, FP2 und FP3 steigen direkt ins Qualifying 2 (Beginn 15.35 Uhr MESZ) auf. Alle Fahrer, die sich auf den Rängen 11 bis 22 klassieren, müssen ins Qualifying 1 (ab 15.10 Uhr MESZ), das ebenfalls 15 Minuten dauert und noch zwei Q2-Tickets vergibt.

Nach zehn Minuten lag Pramac-Rookie Jorge Martin in 2:00,229 min an der Spitze des FP3-Klassements. Debütant Jake Dixon verzeichnete fünf Minuten später in Kurve 16 seinen ersten Sturz auf der Petronas-M1.

Ein Großteil der Fahrer arbeitete zunächst vorne auf Soft- und hinten auf Medium-Reifen. Nur die Honda-Piloten und Jack Miller waren auch auf dem weichen Hinterreifen unterwegs.

Es dauerte am Samstagvormittag gute 20 Minuten, bis die ersten frischen Soft-Reifensätze zum Einsatz kamen und es dadurch auch in den Top-10 der kombinierten Zeitenliste im Vergleich zum Vortag die ersten Veränderungen gab: Aprilia-Ass Aleix Espargaró verbesserte sich mit einer 1:59,840 min auf Rang 3, Suzuki-Werksfahrer Joan Mir schob sich als Sechster und und LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami als Neunter vorläufig in die Top-10.

Als noch 14 Minuten auf der Uhr standen, schaltete auch Quartararo in den Zeitenjagd-Modus. In 1:59,750 min blieb er aber knapp über seiner eigenen FP2-Bestzeit. Die unterbot dafür Ducati-Werksfahrer Jack Miller, der sich mit Alex Rins den bisher letzten Silverstone-Sieger als Referenz gekrallt hatte und in 1:59,288 min die neue Richtzeit setzte.

Der Australier war nicht der einzige Ducati-Pilot auf dem Vormarsch: Johann Zarco schob sich in die Top-10, Pecco Bagnaia verbesserte sich auf Rang 4, direkt dahinter fuhren Cal Crutchlow und Valentino Rossi ebenfalls vorläufig ins Q2. Der 42-Jährige steigerte sich im Vergleich zum Freitag um rund eine halbe Sekunde und schien kurzzeitig auf Platz 5 auf. Dann aber schoben sich das Repsol-Honda-Duo Marc Márquez und Pol Espargaró vor ihn.

Vier Minuten vor Schluss stürzte Rins in Kurve 12, damit war seine Q1-Teilnahme besiegelt.

Aleix Espargaró, Quartararo, Mir, Zarco, Nakagami, Martin, Binder, Lecuona und Rossi begannen ihre Runden jeweils mit roten Sektoren – alles war zwei Minuten vor Schluss noch offen. Die Aprilia-Speerspitze stürmte auf Rang 3 der kombinierten Zeitenliste, Martin auf 4. Pol Espargaró stürzte in Kurve 7. Und Rossi fuhr direkt hinter Bagnaia auf Platz 7!

Der neunfache Weltmeister schickte sich dann sogar an, seine Zeit noch einmal zu verbessern, aber eine gelbe Flagge stoppte den Versuch. Tech3-KTM-Pilot Danilo Petrucci war offenbar mit einem technischen Problem hängen geblieben.

MotoGP, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (28. August)

1. Miller, Ducati, 1:59,288 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,098

4. Martin, Ducati, + 0,108

5. Bagnaia, Ducati, + 0,227

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,227

7. Rossi, Yamaha, + 0,265

8. Mir, Suzuki, + 0,363

9. Binder, KTM, + 0,383

10. Marc Márquez, Honda, + 0,395

11. Zarco, Ducati, + 0,437

12. Nakagami, Honda, + 0,765

13. Crutchlow, Yamaha, + 0,787

14. Alex Márquez, Honda, + 0,869

15. Rins, Suzuki, + 1,049

16. Lecuona, KTM, + 1,071

17. Petrucci, KTM, + 1,257

18. Marini, Ducati, + 1,260

19. Bastianini, Ducati, + 1,260

20. Oliveira, KTM, + 1,595

21. Dixon, Yamaha, + 3,313

22. Savadori, Aprilia, + 5,850

MotoGP, Silverstone, FP3-Ergebnis (28. August)

1. Miller, Ducati, 1:59,288 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,098 sec

3. Martin, Ducati, + 0,108

4. Quartararo, Yamaha, + 0,173

5. Bagnaia, Ducati, + 0,227

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,227

7. Rossi, Yamaha, + 0,265

8. Mir, Suzuki, + 0,363

9. Binder, KTM, + 0,383

10. Marc Márquez, Honda, + 0,395

11. Zarco, Ducati, + 0,437

12. Nakagami, Honda, + 0,765

13. Crutchlow, Yamaha, + 0,787

14. Alex Márquez, Honda, + 0,869

15. Rins, Suzuki, + 1,049

16. Lecuona, KTM, + 1,071

17. Petrucci, KTM, + 1,257

18. Marini, Ducati, + 1,260

19. Oliveira, KTM, + 1,595

20. Bastianini, Ducati, + 2,158

21. Dixon, Yamaha, + 3,526

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (28. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:10,619 min

2. Sasaki, KTM, + 0,484 sec

3. Darryn Binder, Honda, + 0,796

4. Alcoba, Honda, + 0,870

5. Antonelli, KTM, + 0,914

6. Foggia, Honda, + 0,990

7. Riccardo Rossi, KTM, + 1,099

8. Masia, KTM, + 1,135

9. McPhee, Honda, + 1,359

10. Öncü, KTM, + 1,437

11. Suzuki, Honda, + 1,455

12. Migno, Honda, + 1,504

13. Fellon, Honda, + 1,525

14. Nepa, KTM, + 1,531

15. Acosta, KTM, + 1,543



Ferner:

19. Garcia, GASGAS, + 1,623

24. Kofler, KTM, + 2,089