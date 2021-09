Aragón, FP2: Sturz von Márquez, Bestzeit für Miller

Den Freitag im MotorLand Aragón beendete Ducati-Werksfahrer Jack Miller mit MotoGP-Bestzeit, dahinter reihten sich Aprilia-Pilot Aleix Espargaró und überraschenderweise Yamaha-Ersatzmann Cal Crutchlow ein.

Marc Márquez war im FP1 mit einer 1:48,048 min in einer eigenen Liga unterwegs, hatte aber auch als einer von nur zwei Fahrern am Ende der Session noch einen frischen Soft-Hinterreifen eingesetzt. Zum Vergleich: Der sechs Jahre alte All-Time-Lap-Record im MotorLand Aragón, ebenfalls in der Hand des Repsol-Honda-Stars, steht bei 1:46,635 min. Den Rundenrekord im Rennen fuhr Franco Morbidelli (Yamaha) im Vorjahr in 1:48,089 min.

Im FP2 waren noch keine zehn Minuten vergangen, da stürzte Marc Márquez schon in Kurve 16. Der 28-jährige Spanier blieb unverletzt, ärgerte sich aber sichtlich über sich selbst, denn seine RC213V wurde übel zugerichtet. Die Zeitlupe löste auf: Marc kam seinem Bruder Alex im Windschatten zu nahe, um einen Kontakt zu vermeiden, musste er etwas weiter gehen und flog über das Vorderrad ab.

Die Konkurrenz verbesserte die eigenen FP1-Zeiten bei warmen 27 Grad Luft- und 44 Grad Asphalttemperatur unterdessen reihenweise schon in der Anfangsphase der Nachmittags-Session. Nach zwölf Minuten stürzte Pecco Bagnaia in Kurve 5, zuvor hatte sich der Ducati-Werksfahrer noch auf Rang 2 (+ 0,568 sec) der kombinierten Zeitenliste verbessert.

Nach einer Viertelstunde lag LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami 0,526 sec hinter Márquez auf Platz 2, dahinter folgten Bagnaia, Oliveira (als Einziger auf Soft-Hinterreifen), Quartararo, Aleix Espargaró, Mir, Rins, Pol Espargaró, Alex Márquez.

Nach 20 Minuten musste Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales in der 17. Kurve einen heftigen Wackler überstehen, er lag zu diesem Zeitpunkt als 20. der kombinierten Zeitenliste noch 2,012 sec hinter der FP1-Bestzeit von Márquez.

Einen guten Teil der Session bestritten viele MotoGP-Piloten übrigens auf dem harten Hinterreifen, auch Marc Márquez, der mit seinem zweiten Bike zurück auf die Strecke ging. Viñales verbesserte sich auf Medium-Medium zwischenzeitlich auf Platz 18 (+ 1,458 sec). Dabei schaute ein prominenter Zaungast zu: Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo war in Aragón zu Gast.

Erst in den finalen fünf Minuten kam dann richtig Bewegung in die Zeitenliste. Marc Márquez holte sich allerdings keinen frischen Reifensatz mehr ab, Quartararo fasste sich offensichtlich irritiert an den Helm.



Drei Minuten vor Schluss setzte Jack Miller in 1:47,613 min eine neue Richtzeit. Cal Crutchlow überraschte zwischenzeitlich als Zweiter, Aprilia-Ass Aleix Espargaró verdrängte den Yamaha-Ersatzmann aber noch auf Platz 3. Crutchlow war im April übrigens zu Testzwecken zwei Tage lang auf der M1 in Aragón unterwegs.



Viñales beendete seinen ersten GP-Tag auf der RS-GP als 20. genau 1,142 sec hinter der Bestzeit von Miller – und damit noch vor Titelverteidiger Joan Mir.

MotoGP, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (10. September):

1. Miller, Ducati, 1:47,613 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,273 sec

3. Crutchlow, Yamaha, + 0,284

4. Zarco, Ducati, + 0,375

5. Martin, Ducati, + 0,410

6. Bagnaia, Ducati, + 0,419

7. Quartararo, Yamaha, + 0,421

8. Marc Márquez, Honda, + 0,435

9. Nakagami, Honda, + 0,444

10. Bastianini, Ducati, + 0,473

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,553

12. Rins, Suzuki, + 0,654

13. Binder, KTM, + 0,665

14. Alex Márquez, Honda, + 0,701

15. Petrucci, KTM, + 0,738

16. Marini, Ducati, + 0,843

17. Lecuona, KTM, + 0,913

18. Oliveira, KTM, + 1,010

19. Rossi, Yamaha, + 1,036

20. Viñales, Aprilia, + 1,142

21. Mir, Suzuki, + 1,273

22. Dixon, Yamaha, + 2,374

MotoGP, Aragón, FP2:

1. Miller, Ducati, 1:47,613 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,273 sec

3. Crutchlow, Yamaha, + 0,284

4. Zarco, Ducati, + 0,375

5. Martin, Ducati, + 0,410

6. Bagnaia, Ducati, + 0,419

7. Quartararo, Yamaha, + 0,421

8. Nakagami, Honda, + 0,444

9. Bastianini, Ducati, + 0,473

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,553

11. Rins, Suzuki, + 0,654

12. Binder, KTM, + 0,665

13. Alex Márquez, Honda, + 0,701

14. Petrucci, KTM, + 0,738

15. Marini, Ducati, + 0,843

16. Lecuona, KTM, + 0,913

17. Oliveira, KTM, + 1,010

18. Rossi, Yamaha, + 1,036

19. Viñales, Aprilia, + 1,142

20. Marc Márquez, Honda, + 1,214

21. Mir, Suzuki, + 1,273

22. Dixon, Yamaha, + 2,374

Moto3, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Öncü, KTM, 1:58,929 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,045 sec

3. Darryn Binder, Honda, + 0,076

4. Garcia, GASGAS, + 0,081

5. Masia, KTM, + 0,104

6. Rodrigo, Honda, + 0,202

7. Salac, KTM, + 0,227

8. Antonelli, KTM, + 0,289

9. Fenati, Husqvarna, + 0,306

10. Fellon, Honda, + 0,343



Ferner:

14. Acosta, KTM, + 0,439

25. Kofler, KTM, + 1,586