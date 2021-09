Misano, nasses FP2: Ducati-Trio vorne, Quartararo 18.

Das gesamte zweite MotoGP-Training in Misano fand auf nasser Strecke statt, damit blieb die Tagesbestzeit in den Händen von Maverick Viñales (Aprilia).

April-Wetter im September: Zu Mittag strahlte in Misano nach einem Regenschauer wieder die Sonne über dem Circuit, gegen Ende des zweiten Freien Trainings der Moto3-Klasse fielen dagegen wieder die ersten Tropfen vom Himmel. So begannen die MotoGP-Asse ihre zweite Session des Freitags um 14.10 Uhr auf nasser Strecke.



Die Zeiten des Großteils trockenen FP1 lagen damit außer Reichweite. Zur Erinnerung: Maverick Viñales hatte in 1:32,666 min zum ersten Mal in seiner noch jungen Aprilia-Karriere eine Session mit Bestzeit beendet. HRC-Wildcard-Fahrer Stefan Bradl landete als Achter in den Top-10.

Nach einer Viertelstunde war die schnellste FP2-Zeit auf Regenreifen eine 1:44,814 min von Ducati-Werksfahrer Jack Miller. Valentino Rossi hatte zuvor schon in seiner dritten Runde in Kurve 8 einen Ausritt durchs Kiesbett unternommen, Miller in Turn 1. Beide blieben auf ihren Maschinen sitzen. Avintia-Ducati-Pilot Enea Bastianini dagegen verbuchte einen Sturz in der Kurve 1 des 4,226 km langen Kurses.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco das FP2-Klassement in 1:43,082 min an, gefolgt von Miller, Bagnaia, Marc Márquez, Oliveira, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Lecuona, Rins und Rossi als Zehnter. Miller blieb dann in 1:42,885 min als Erster auf Regenreifen unter der 1:43er-Marke.

12 Minuten vor Schluss wurde Iker Lecuona in Kurve 1 per Highsider heftig abgeworfen, der Tech3-Fahrer humpelte auf einen Streckenposten gestützt davon.

In der Schlussphase löste zunächst Pecco Bagnaia Miller auf Platz 1 ab, ehe im Finish Johann Zarco FP2-Bestzeit fuhr und somit drei Ducati auf den ersten drei Plätzen standen. WM-Leader Fabio Quartararo bewies als 18. einmal mehr, dass eine nasse Strecke nicht sein bevorzugtes Terrain ist. Sein alter und neuer Teamkollege Franco Morbidelli war dagegen als 13. bester Yamaha-Pilot.

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895

MotoGP, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

Moto3, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Foggia, Honda, 1:42,009 min

2. Acosta, KTM, + 0,337 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,370

4. Antonelli, KTM, + 0,443

5. Migno, Honda, + 0,486

6. Bertelle, KTM, + 0,705

7. McPhee, Honda, + 0,768

8. Öncü, KTM, + 0,780

9. Darryn Binder, Honda, + 0,841

10. Salac, KTM, + 0,851

11. Masia, KTM, + 0,873

12. Suzuki, Honda, + 0,923

13. Guevara, GASGAS, + 1,039

14. Artigas, Honda, + 1,103

15. Tatay, KTM, + 1,131



Ferner:

18. Garcia, GASGAS, + 1,268

30. Kofler, KTM, + 2,204