Misano, Q1: Rossi-Sturz, Bestia & Marc Márquez weiter

Valentino Rossi nimmt seinen vorletzten Heim-GP als MotoGP-Pilot vom vorletzten Startplatz in Angriff. Enea Bastianini und Marc Márquez lösten in Misano die letzten zwei Q2-Tickets.

Nachdem die FP3-Zeitenliste nachträglich noch einmal korrigiert worden war, musste Aprilia-Star Aleix Espargaró doch nicht ins Q1. Dort traten dagegen Kaliber wie Vizeweltmeister Franco Morbidelli, Lokalmatador Valentino Rossi, der achtfache Weltmeister Marc Márquez und Rückkehrer Andrea Dovizioso an. Nur noch zwei Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der direkt im Anschluss die Startplätze 1 bis 12 für den «Gran Premio OCTO di San Marino e Della Riviera di Rimini» ausgefahren werden, waren zu vergeben.

Die erste Richtzeit setzte Enea Bastianini in 1:32,528 min, damit lag er fast eine halbe Sekunde vor dem kurzzeitig zweitplatzierten Rossi. Im nächsten Umlauf stürzte der «Dottore» aber in Kurve 15 und wurde in der Zeitenliste schnell bis auf Platz 12 durchgereicht.



Zur Halbzeit der 15-minütigen Session führte Bastianini die Q1-Zeitenliste mit einer 1:31,876 min 0,420 sec vor Morbidelli an. Marc Márquez lag auf Rang 3, HRC-Wildcard-Pilot Stefan Bradl auf 7.

Drei Minuten vor Schluss fuhr Marc Márquez direkt hinter Bradl auf Platz 2. Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder stürzte in Kurve 2, LCR-Honda-Mann Takaaki Nakagami, der sich kurz zuvor ebenfalls vor Morbidelli gesetzt hatte, in Kurve 10.



Die Bastianini-Zeit hatte auch im Finish bestand, allerdings rutschte der Rookie noch auf dem Weg an die Boxengasse in Kurve 14 aus. Marc Márquez zog als Zweiter ins Q1 ein.

MotoGP-Ergebnis, Misano, Q1 (18. September):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,876 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:32,029 min, + 0,153 sec

3. Nakagami, Honda, 1:32,210, + 0,334

4. Pirro, Ducati, 1:32,287 + 0,411

5. Marini, Ducati, 1:32,289, + 0,413

6. Morbidelli, Yamaha, 1:32,296, + 0,420

7. Binder, KTM, 1:32,427, + 0,551

8. Bradl, Honda, 1:32,439, + 0,563

9. Alex Márquez, Honda, + 0,600

10. Lecuona, KTM, + 0,605

11. Oliveira, KTM, + 0,945

12. Petrucci, KTM, + 1,015

13. Rossi, Yamaha, + 1,091

14. Dovizioso, Yamaha, + 1,222