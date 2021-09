Alex Márquez (15.): Wichtig, Rennen beendet zu haben

Alex Márquez schnappte sich beim MotoGP-Rennen in Misano mit Platz 15 den letzten Punkt. Nach seinem Sturz in Aragón war er froh, die Zielflagge zu sehen, dennoch ärgerte sich der LCR Honda-Pilot: «Wir waren zu langsam».

Die Honda-Piloten müssen in dieser Saison viele Stürze einstecken, oft über das Vorderrad. LCR Honda-Pilot Alex Márquez erwischte es in dieser Saison bereits fünf Mal, beim letzten MotoGP-Treffen in Aragón fiel er bereits in der ersten Runde nach einem Sturz aus. Beim 14. Saisonrennen in Misano sah der Spanier als 15. die Zielflagge, nachdem er sich mit HRC-Kollege Stefan Bradl duelliert hatte. «Das Gute ist, dass ich das Rennen beendet und einen Punkt mitgenommen habe», versuchte der 25-Jährige dem Resultat etwas Positives abzugewinnen.

Mehrere Honda-Fahrer, darunter auch Márquez´ Teamkollege Takaaki Nakagami, klagten in dieser Saison bereits mehrfach über fehlenden Grip am Hinterrad. «Wir waren von Beginn an einfach langsam. Ich hatte kein Gefühl für den Hinterreifen und es war schwierig, Grip zu bekommen», bemängelte auch Alex. «Das gesamte Wochenende habe ich mich nicht schlecht gefühlt. Im Warm-up konnte ich mich auf gebrauchten Reifen sogar steigern und war in der Lage, tiefe 33er Zeiten zu fahren. Aber ich weiß nicht, was passiert ist, denn im Rennen hatte ich von Anfang an Grip- und Traktionsprobleme.»

Der Moto2-Weltmeister von 2019 kam knapp 20 sec hinter seinem Bruder Marc Márquez (Repsol Honda) ins Ziel, der es mit Platz 4 als einziger Honda-Fahrer in die Top-5 schaffte.

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:48,305 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, KTM, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.