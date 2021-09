Pol Espargaró: «Muss mit Platz 7 zufrieden sein»

Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró kreuzte die Ziellinie in Misano nur 3 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Marc Márquez und landete damit auf dem 7. Platz. «Ich hatte mit einem schwierigeren GP gerechnet», gestand er.

Pol Espargaró durfte das Rennen in Misano von Startplatz 6 in Angriff nehmen und nach 27 intensiven Rennrunden kreuzte er die Ziellinie als Siebter. Damit war er der zweitbeste Honda-Pilot hinter seinem Repsol-Honda-Teamkollegen Marc Márquez, der auf den vierten Platz fuhr. Der achtfache Weltmeister kreuzte die Ziellinie nur knapp drei Sekunden vor dem 30-Jährigen aus Granollers.

«Ich bin zufrieden mit dem GP, ich denke, wir müssen glücklich damit sein, und ich habe sicherlich ein schwierigeres Renen erwartet», fasste der jüngere der beiden Espargaró-Brüder zusammen. «Ich wählte andere Reifen als Marc und Taka Nakagami, aber dennoch bin ich überzeugt, dass es die richtige Wahl war. Mein Rhythmus war besser als erwartet und ich war das ganze Rennen hindurch relativ schnell. Es hat Spass gemacht und am Ende war ich bis auf drei Sekunden an Marc herangekommen, das ist gar nicht mal so übel», stellte er sich selbst ein gutes Zeugnis aus.

Gleichzeitig übte sich Pol Espargaró aber auch in Selbstkritik. Er weiss, wo er zulegen muss: «Ich muss mich in einigen Bereichen des Rennens verbessern, am Anfang konnte ich etwa nicht so schnell fahren, deshalb wurde ich zu oft überholt. Das kostet dann immer viel Zeit, und Marcs Gruppe verschwand in der Ferne. Ab Rennmitte konnte ich dann wieder aufholen und am Ende waren es noch drei Sekunden, die auf ihn fehlten. Natürlich ist der siebte Platz nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Trotzdem ist er aber auch nicht allzu schlecht.»

Auf die Frage, warum er ausgerechnet in den ersten Runden Mühe bekunde, offenbarte der 15-fache GP-Sieger: «Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es in den letzten Rennen geschafft habe, direkt ins Q2 zu kommen und mir einen Platz in den ersten zwei Startreihen zu erkämpfen. Da hatten wir in der Vergangenheit Mühe und mir war es wichtig, dies zunächst in den Griff zu bekommen. Das ist ein erster Schritt, den wir nun geschafft haben und abhaken können.»

«Natürlich will ich mit vollem Tank zulegen, denn das ist die kritischste Phase des Rennens. Da muss ich mich verbessern, aber es ist auch der schwierigste Teil des GP, speziell mit der Honda, die mit vollem Tank auf der Bremse wirklich knifflig zu fahren ist», fügte Pol Espargaró an.

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:48,305 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, KTM, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.