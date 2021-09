Misano-Test: Tagesbestzeit Aleix Espargaró (Aprilia)

Der MotoGP-Test in Misano ging am Mittwoch mit einer Tagesbestzeit von Aleix Espargaró (Aprilia) zu Ende, der aber knapp über der Dienstagszeit von Pecco Bagnaia (Ducati) blieb.

In der Tech3-KTM-Box gab es am heutigen Mittwoch einen Vorgeschmack auf die MotoGP-Saison 2022, denn die Neulinge Remy Gardner und Raul Fernandez bekamen erstmals die Chance, auf ein MotoGP-Bike zu steigen. Sie übernahmen die RC16 von Danilo Petrucci und Iker Lecuona und spulten 47 bzw. 51 Runden ab. Fernandez büßte 2,4 sec auf die Bestzeit von Aleix Espargaró ein, Gardner nach einem Sturz in Kurve 10 am Vormittag drei Sekunden.

HRC-Testfahrer Stefan Bradl hatte seine Arbeit auf dem Prototyp der RC213V für 2022 schon am Dienstagvormittag erledigt, nach Marc Márquez steuerte am Mittwoch auch Pol Espargaró die neue Honda. Am zweiten Testtag fehlte in Misano außerdem Pramac-Ass Johann Zarco, der sich in Frankreich im «Centre Hospitalier Pays d'Aix» erfolgreich einer Armpump-OP unterzog. Dafür war Ducati-Testfahrer Michele Pirro nach seinem elften Platz am Sonntag wieder im Einsatz.

Auch Suzuki setzte am zweiten Tag des Misano-Tests Sylvain Guintoli mit ein, gab es doch einiges zu bewerten: Neben dem 2022er-Motor, der schon in Katar und Jerez zum Einsatz gekommen war, brachten die letztjährigen Teamweltmeister nun auch ein neues Chassis und eine veränderte Seitenverkleidung auf die Strecke.

Zur Halbzeit der vierstündigen Nachmittagssession lag wie schon am Vormittag Aprilia-Ass Aleix Espargaró mit einer 1:31,743 min vorne. Dahinter folgten Yamaha-Star Fabio Quartararo (+ 0,231 sec), der heute von einem ersten Prototyp der 2022er-M1 sprach, und Ducati-Werksfahrer Jack Miller (+ 0,423 sec). Dessen Teamkollege und Sieger des Sonntags, Pecco Bagnaia, hatte seinen Arbeitstag mit der Mittagspause frühzeitig beendet.

Die Strecke war bis 18 Uhr geöffnet, viele Fahrer machten aber früher Schluss. Aleix Espargaró schraubte die Tagesbestzeit noch auf eine 1:31,584 min nach unten, damit blieb in der kombinierten Zeitenliste der vier Sessions Bagnaias 1:31,524 min vom Dienstag ganz oben stehen.

MotoGP-Test, Misano, Session 4 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Nakagami, Honda, + 0,151 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,289

4. Quartararo, Yamaha, + 0,390

5. Viñales, Aprilia, + 0,451

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,521

7. Marc Márquez, Honda, + 0,567

8. Miller, Ducati, + 0,582

9. Marini, Ducati, + 0,617

10. Binder, KTM, + 0,618

11. Alex Márquez, Honda, + 0,675

12. Pirro, Ducati, + 0,747

13. Rins, Suzuki, + 0,768

14. Martin, Ducati, + 1,040

15. Oliveira, KTM, + 1,314

16. Pedrosa, KTM, + 1,375

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,394

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,443

19. Rossi, Yamaha, + 2,072

20. Savadori, Aprilia, + 2,459

21. Raul Fernandez, KTM, + 2,776

22. Gardner, KTM, + 3,502

MotoGP-Test Misano, Session 3 (22.9.)

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,599 min

2. Bagnaia Ducati, + 0,065 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,108

4. Miller, Ducati, + 0,199

5. Nakagami, Honda, + 0,288

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,327

7. Quartararo, Yamaha, + 0,360

8. Viñales, Aprilia, 0,403

9. Oliveira, KTM, + 0,537

10. Marini, Ducati, + 0,557

11. Binder, KTM, + 0,576

12. Marc Márquez, Honda, + 0,647

13. Alex Márquez, Honda, + 0,679

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Martin, Ducati, + 0,813

16. Pirro, Ducati, + 0,892

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,036

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,231

19. Rossi, Yamaha, +1,243

20. Bastianini, Ducati, + 1,376

21. Pedrosa, KTM, +1,774

22. Raul Fernández, KTM, + 2,389

23. Guintoli, Suzuki, + 2,542

24. Savadori, Aprilia, + 2,768

25. Gardner, KTM, + 3,042

MotoGP-Test Misano, Session 2 (21.9.)

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Savadori, Aprilia, + 2,973

MotoGP-Test Misano, Session 1 (21.9.)

1. Zarco, Ducati, 1:33,895 min

2. Bradl, Honda, +0,385 sec

3. Pedrosa, KTM, + 1,598

4. Pol Espargaró, Honda, + 4,126

5. Savadori, Aprilia, + 5,118

6. Quartararo, Yamaha, + 11,853

7. Mir, Suzuki, + 13,560

8. Viñales, Aprilia, + 14,669