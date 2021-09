Familienzuwachs bei Alex Rins: Sohn Lucas ist da

Die MotoGP-Familie wächst weiter: Suzuki-Werksfahrer Alex Rins und seine Alexandra wurden am gestrigen Donnerstag erstmals Eltern: Sohn Lucas ist da.

Nach dem zweitägigen Misano-Test eilte Alex Rins in seine Wahlheimat Andorra, denn für ihn und seine Frau Alexandra stand ein freudiges Ereignis an: Ihr erstes Kind Lucas machte sich auf den Weg und erblickte am Donnerstag das Licht der Welt.



«Es gibt keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben», schwärmte ein überglücklicher Papa und gewährte seinen Fans über die sozialen Netzwerke einen Blick auf seinen Sohn. «Herzlich Willkommen, Lucas.»

Der 25-jährige Rins ist mit seinen Vaterfreuden in der MotoGP-WM in diesem Jahr in bester Gesellschaft: Maverick Viñales bringt Töchterchen Nina, gerade einmal vier Monate alt, schon regelmäßig mit zu den GP-Wochenenden. Pol Espargaró und seine Frau Carlotta wurden erst kürzlich zum zweiten Mal Eltern. Valentino Rossi und seine Francesca Sofia erwarten eine Tochter, genauso Miguel Oliveira und seine Frau Andreia.