Pol Espargaró (Honda): Mit Test-Schwung nach Austin

Honda-Werksfahrer Pol Espargaró hofft, die Erkenntnisse aus dem zweitägigen Misano-Test in Austin bestätigen zu können. Der «Circuit of The Americas» sei die richtige Strecke dafür.

«Nach einem guten Test freue ich mich darauf, nach Austin zu kommen. Es ist eine Strecke, auf der das Fahren Spaß macht, und es wird großartig, außerhalb Europas etwas mehr MotoGP-Fans zu sehen», blickt Pol Espargaró erwartungsvoll auf den anstehenden Texas-GP. Platz 7 in Misano vor zehn Tagen war sein bisher zweitbestes Ergebnis auf der RC213V. Nur in Silverstone, wo er von der Pole-Position losgefahren war, landete der Honda-Neuzugang als Fünfter weiter vorne.

Zuversichtlich stimmen den WM-14. aber vor allem die Erkenntnisse aus dem zweitägigen Misano-Test in der vergangenen Woche. «Wir spielten mit vielen Dingen, die wir schon am GP-Wochenende im Kopf hatten, aber leider hat man da keine Zeit dafür», erzählte er. «Auch etwas Aerodynamik war dabei, was wir schon länger im Kopf hatten. Es ist aber schwierig, solche Dinge an einem Rennwochenende auszuprobieren, weil man sehr schnell vom Weg abkommen kann, wenn man es nicht bei einem Test auf die richtige Weise macht.»

«Es ist gut, dass wir jetzt vor dem letzten Part der Saison noch einen Test hatten, um einige Dinge zu überprüfen. Ich glaube, wir konnten den Weg finden, auf dem wir bis zum Ende der Saison weitergehen. Das Motorrad funktionierte gut, wir verbesserten uns in einigen Bereichen und darüber bin ich glücklich», bekräftigte der 30-jährige Spanier, der am ersten Tag des MotoGP-Tests als Zweiter nur 0,107 sec auf die Bestzeit von Pecco Bagnaia (Ducati) einbüßte und den Mittwoch 0,342 sec hinter seinem Bruder Aleix Espargaró (Aprilia) auf Rang 6 beendete.

«Wir fanden beim Testen in Misano ein paar Dinge und Austin wird ein guter Ort, um sie auszuprobieren, weil es eine sehr abwechslungsreiche Strecke ist», ergänzte Pol, der beim bisher letzten Texas-GP – noch auf der KTM – auf Rang 8 gelandet war. «Ich hatte dort in der Vergangenheit ein paar Top-10-Ergebnisse, hoffentlich können wir an diesem Wochenende auf der Basis aufbauen.»

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 22.9.

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,123

4. Nakagami, Honda, + 0,151

5. Miller, Ducati, + 0,214

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,342

7. Quartararo, Yamaha, + 0,375

8. Viñales, Aprilia, + 0,418

9. Oliveira, KTM, + 0,552

10. Marc Márquez, Honda, + 0,567

11. Marini, Ducati, + 0,572

12. Binder, KTM, + 0,591

13. Alex Márquez, Honda, + 0,675

14. Pirro, Ducati, + 0,747

15. Rins, Suzuki, + 0,768

16. Martin, Ducati, + 0,828

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,051

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,246

19. Rossi, Yamaha, + 1,258

20. Pedrosa, KTM, + 1,375

21. Bastianini, Ducati, + 1,391

22. Raul Fernandez, KTM, + 2,404

23. Savadori, Aprilia, + 2,459

24. Guintoli, Suzuki, + 2,557

25. Gardner, KTM, + 3,057

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 21.9.

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Bradl, Honda, + 2,756

25. Savadori, Aprilia, + 2,973