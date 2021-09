Ducati: Miller und Zarco seit 7 Rennen ohne Podest

Bei Ducati sind zwei der drei Quartararo-Jäger in der Tabelle weit zurückgefallen. Miller und Zarco waren seit sieben Rennen nicht auf dem Podest. Paolo Ciabatti zu den Ursachen.

Ducati Corse hat zwar nach 14 von 18 MotoGP-Rennen mit Bagnaia (2.), Zarco (4.) und Miller (5.) drei Fahrer unter den Top-5 der WM-Tabelle. Und fünf der sechs Ducati-Fahrer haben in diesem Jahr zumindest einen Podestplatz errungen, dazu kommen fünf Siege (Miller 2x, Bagnaia 2x, Martin 1x).

Aber der Punktevorsprung von Fabio Quartararo (Yamaha) ist auch nach der Sommerpause nicht geschmolzen. Denn Bagnaia hat inklusive Spielberg-1 im August und September 77 Punkte eingeheimst, Quartararo 78. Deshalb spielt es keine Rolle, dass der Ducati-Star zuletzt mit zwei Siegen 22 Punkte auf den Franzosen wettgemacht hat.

Während Fabio Quartararo bereits das zweite Saisonrennen gewann, sah zum Saisonstart Johann Zarco wie der beständigste Ducati-Pilot aus, er begann die Saison mit zwei zweiten Plätzen in Doha. Dann siegte Miller zweimal in Le Mans und Jerez, doch dann kamen beim ihm wie bei Zarco einige schwächere Ergebnisse.

Paolo Ciabatti, Ducati-Sportdirektor, hofft jetzt auf weitere Siege von Bagnaia und auf ein starkes Saisonfinish von Jack Miller, der die siebte Saison in der MotoGP fährt, die vierte bei Ducati, die erste im Lenovo-Werksteam.

«Es gab gewisse Situationen in diesem Jahr, die Jack nicht erlaubt haben, so konkurrenzfähig zu sein wie erwartet», sagt Ciabatti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Aber wir arbeiten mit ihm daran, beständiger zu werden. Jack ist ein großartiger Fahrer und ein ausgezeichneter Teamkollege. Wir müssen ihn jetzt unterstützen. Vielleicht ist sein Fahrstil unter manchen Bedingungen nicht der effizienteste, wenn es darum geht, am Ende des Rennens noch genug aus den Reifen herausholen zu haben.»

Johann Zarco, der seine fünfte Saison in der MotoGP absolviert, hat nach dem eindrucksvollen Saisonstart einen Einbruch erlitten, was ihm schon in der Moto2-WM-Saison 2016 (er gewann trotzdem den zweiten Titel gegen Lüthi und Rins) bei Ajo passierte und dann bei Tech3-Yamaha 2017, als er um die WM-Führung und den ersten MotoGP-Sieg kämpfte, der ihm bis heute versagt geblieben ist.

Übrigens: Miller und Zarco haben etwas gemeinsam. Sie haben seit dem Catalunya-GP vor vier Monaten (!) keinen Podestplatz mehr errungen, damals landeten sie hinter Miguel Oliveira (KTM) auf den Plätzen 3 und 2.

Inzwischen liegt Zarco aussichtslose 93 Punkte hinter Quartararo, Miller 94.

«Es ist schwierig zu beurteilen, wie stark Johann zuletzt unter seinen ‚arm pump»-Problemen gelitten hat», erklärte Ciabatti vor dem Texas-GP. «Sie haben ihn seit einigen Rennen beschäftigt. Er ist am Mittwoch letzter Woche am rechten Unterarm operiert worden. Er wurde auf eine Art und Weise operiert, die ihm erlauben sollte, in Austin fast bei 100 Prozent zu sein. Wir hoffen, dass sich dieser Plan bewahrheitet. Du kannst die schwächeren Ergebnisse eines Fahrers nicht ernsthaft beurteilen, wenn du nicht sicher bist, ob er zu 100 Prozent fit ist. Wir werden sehen. Johann hat einen fantastischen Saisonstart präsentiert; doch bei den letzten Rennen hat er nicht performt. Er war in den ersten Runden schnell, dann ist er recht schnell ans Ende des Feldes zurückgefallen. Ich denke, seine Armbeschwerden hatten da einen sehr großen Einfluss.»

MotoGP-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:48,305 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,364 sec

3. Bastianini, Ducati, + 4,789

4. Marc Márquez, Honda, + 10,245

5. Miller, Ducati, + 10,469

6. Mir*, Suzuki, + 10,325

7. Pol Espargaró, Honda, + 13,234

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,698

9. Binder, KTM, + 16,129

10. Nakagami, Honda, + 18,519

11. Pirro, Ducati, + 20,373

12. Zarco, Ducati, + 21,066

13. Viñales, Aprilia, + 21,258

14. Bradl, Honda, + 28,142

15. Alex Márquez, Honda, + 30,686

16. Petrucci, KTM, + 32,654

17. Rossi, Yamaha, + 33,853

18. Morbidelli, Yamaha, + 36,272

19. Marini, Ducati, + 36,839

20. Oliveira, KTM, + 37,202

21. Dovizioso, Yamaha, + 42,587



*ein Platz nach hinten («track limits» in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM nach 14 von 18 Rennen:

1. Quartararo 234 Punkte. 2. Bagnaia 186. 3. Mir 167. 4. Zarco 141. 5. Miller 140. 6. Binder 124. 7. Aleix Espargaró 104. 8. Viñales 98. 9. Marc Márquez 92. 10. Oliveira 87. 11. Martin 71. 12. Nakagami 70. 13. Rins 68. 14. Pol Espargaró 64. 15. Bastianini 61. 16. Alex Márquez 50. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 275 Punkte 2. Yamaha 262. 3. Suzuki 184. 4. KTM 178. 5. Honda 148. 6. Aprilia 105.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 329 Punkte. 2. Ducati Lenovo 326. 3. Suzuki Ecstar 235. 4. Pramac Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 211. 6. Repsol Honda 163. 7. LCR Honda 120. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 89. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 68.