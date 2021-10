YART: Yamaha von Maverick Viñales steht zum Verkauf

Die viereinhalb Jahre lange Zusammenarbeit von Maverick Viñales und dem Yamaha-MotoGP-Team fand nach dem Eklat von Spielberg ein jähes Ende. Ein Relikt aus dieser Ära sucht jetzt einen neuen Besitzer.

Am 16. August bestätigte Aprilia offiziell, dass Maverick Viñales für 2022 ihr Werksteam verstärken wird. Weil sein Yamaha-Vertrag nach der Suspendierung in Spielberg aber schon vier Tage später mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde, saß der neunfache MotoGP-Sieger bereits am 31. August und 1. September bei einem Privattest in Misano erstmals auf der RS-GP. Das Renndebüt in den neuen Farben erfolgte beim Aragón-GP von 10. bis 12. September.

Die zurückgelassene Yamaha M1 des 26-jährigen Spaniers übernahm zunächst als kurzfristiger Ersatzmann Testfahrer Cal Crutchlow, ehe sie beim ersten Misano-GP dauerhaft Franco Morbidelli anvertraut wurde. Der letztjährige MotoGP-Vizeweltmeister wurde frühzeitig ins Yamaha-Werksteam befördert und vom japanischen Hersteller mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet.

Die Yamaha R1, mit der Viñales zu Yamaha-Zeiten seine Trainingsrunden abspulte, sucht dagegen noch einen neuen Besitzer. Die steirische Tuning-Schmiede YART bietet das Bike mit prominentem Vorbesitzer auf Facebook zum Kauf an.



Wer ernsthaft an dem Motorrad interessiert ist, kann über eine E-Mail an office@yart7.com oder eine WhatsApp-Nachricht an die +436645101938 weitere Informationen einholen.