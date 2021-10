Rückkehrer Maverick Viñales: Hier hat alles begonnen

Mit Aleix Espargaró, Maverick Viñales und Lorenzo Savadori stehen für das Aprilia Racing Team Gresini in Misano gleich drei Piloten am Start. Sie haben unterschiedliche Ziele und Aufträge für das Rennwochenende.

Aus einem Piloten mach drei: Nachdem in Austin nur Aleix Espargaró für das Aprilia Racing Team Gresini am Start gestanden hatte, erweitern Maverick Viñales und Lorenzo Savadori die Möglichkeiten in Misano.

Maverick Viñales hatte sich nach dem tödlichen Unfall seines Cousins Dean Berta Viñales eine Auszeit genommen. Nun gibt er aber grünes Licht für eine Teilnahme. Dabei kommt er mit ganz besonderen Erinnerungen an die Adria-Küste: «Hier habe ich die RS-GP zum ersten Mal getestet und meine Beziehung zu Aprilia begonnen. Die Temperaturen werden auf dieser Strecke niedriger sein als beim ersten Mal - ein Faktor, den ich ausnutzen möchte, weil ich dann einen weicheren Vorderreifen verwenden kann. Ich kann es kaum erwarten, wieder im Sattel zu sitzen und unsere Entwicklung fortzusetzen.»

Dafür zuständig ist in erster Linie auch Lorenzo Savadori. Der Italiener hatte sich beim Österreich-GP verletzt. Der Weg zurück erwies sich als schwerer als zunächst gedacht. Nun startet er mit einer Wildcard und sagt: «Ich kann immer noch nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent fit bin, aber der Zustand hat sich stark verbessert. Ich bin mir sicher, dass mich die Heimfans noch mehr motivieren werden. Wir haben viel Arbeit vor uns.»

Davon profitieren möchte Aleix Espargaró, der beim Texas-GP zum vierten Mal in dieser Saison punktlos blieb. Umso motivierter ist der WM-Achte nun: «Ich komme in Misano mit ausgesprochen positiven Gefühlen an. Während des ersten Rennens hier und vor allem bei den anschließenden Tests haben wir einige bedeutende Schritte nach vorne gemacht und alle Bereiche der RS-GP verbessert. Nach dem GP in Texas hatten wir Zeit, uns zu erholen. Ich bin bereit.»

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.