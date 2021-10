Offiziell: WITHU wird Sponsor des RNF-Yamaha-Teams

Es war seit August ein schlecht gehütetes Geheimnis. Der italienische Energiekonzern WITHU steigt beim Yamaha-RNF-Kundenteam als neue Hauptsponsor ein.

RNF Racing hat heute in Misano bestätigt, dass für die Saison 2022 das Unternehmen WITHU als Titelsponsor einsteigt. Mit dem Support von Yamaha wird der neue Rennstall in der MotoGP World Championship als WITHU YAMAHA RNF MotoGP Team antreten.

WITHU war einer der ersten beiden Partner, die das bisherige Sepang Racing Team-Projekt 2018 unterstützt haben. Seither sind außergewöhnliche Erfolge erzielt worden, das Team hat weltweit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die italienische Marke WITHU hat sich mit RNF für drei Jahre geeinigt. Der Konzern hat eine Revolution in der Welt der Serviceleistungen für Familien und Firmen zustande gebracht, die es Privat- und Geschäftskunden erlaubt, für Elektrizität, Gas, Mobile-Phone und Fiberglas-Internet von einem einzigen Anbieter und mit einer einzigen Rechnung zu erhalten.

Nach dem Announcement der YAMAHA Motor Company bildet das neue WITHU YAMAHA RNF MotoGP Team das Satellitenteam von Yamaha. das Material wird von Yamaha geliefert und wird es dem Teamn ermöglichen, in der WM konkurrenzfähig zu bleiben.

Gründer und Team Principal Razlan Razali wird mit Wilco Zeelenberg als Team Manager antreten. Die Mannschaft wird sich weiter um den Aufbau von Talenten kümmern, auch wenn dieser Plan durch das Engagement von Andrea Dovizioso (35) für 2022 nicht ganz eingehalten werden kann. Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister wird Rookie Darryn Binder (23) an seiner Seite haben.

Die Fahrerwahl wurde vom Team-Management, Yamaha und Sponsor WITHU gemeinsam getroffen.

Der bisherige Petronas-Yamaha Team Director Johan Stigefelt ist nicht mehr Teil des Projekts. Er sollte eigentlich Teamteilhaber werden, aber es kam zu Meinungsverschiedenheiten und Ungereimtheiten zwischen Razali und Stigefelt, wie SPEEDWEEK.com mehrmals berichtet hat.



Razlan Razali, Founder and Team Principal RNF Racing:

«Europe Energy hat uns seit 2019 unterstützt und wird beim neuen RNF Team trotz der Veränderungen sogar als Titelsponsor mit von der Partie sein. Mein Dank gilt Matteo Ballarin, Präsident der Europe Energy Group, und Lin Jarvis von Yamaha für ihr Vertrauen. Wir haben in den ersten drei Jahren mit Yamaha so viel erreicht und wollen diese unglaubliche Reise mit WITHU weiter fortsetzen.»