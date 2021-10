Brad Binder: Kleine Änderungen - große Steigerung? 21.10.2021 - 20:34 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Brad Binder will sich nach dem neunten Platz beim ersten Misano-GP steigern

Brad Binder hofft, dass sich die harte Arbeit auszahlt. Am zweiten Rennwochenende in Misano möchte der Südafrikaner unter die Top 5 - und zwar in jeder Session.