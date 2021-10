Zeitplan: Fällt die Titelentscheidung in Misano?

Der «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» steht kurz bevor, der MotoGP- und Moto3-Weltmeister 2021 könnte beim zweiten Misano-GP gekürt werden: Zeitplan und Ausgangslage.

Der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» liegt nur knapp 14 km von Tavullia entfernt, dem Heimatort des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi. Bei seinem letzten Heimrennen als MotoGP-Pilot werden die gelben «tifosi» ihren Helden noch einmal hochleben lassen – laut jüngstem Dekret der italienischen Regierung sind auf den Tribünen bis zu 35.000 Fans täglich zugelassen, das sind 10.000 mehr als noch beim ersten Misano-GP im September.

Nach der Überseereise nach Austin/Texas geht es für den Tross der Motorrad-WM also zurück auf die 4,226 km lange GP-Strecke unweit der italienischen Adriaküste, die zehn Rechts- und sechs Linkskurven aufweist. Am 19. September feierte dort Ducati-Werksfahrer Francesco «Pecco» Bagnaia vor heimischer Kulisse seinen zweiten MotoGP-Sieg, an diesem Wochenende kann sich dort allerdings Yamaha-Star Fabio Quartararo frühzeitig zum Weltmeister küren. Die beiden trennen drei Rennen vor Schluss 52 Punkte.

Schaut man weiter zurück, weist Marc Márquez die beste Bilanz auf: Der Repsol-Honda-Star steht bei sechs Siegen (einmal 125er-Klasse, zweimal Moto2 und dreimal MotoGP) in Misano, das schon in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ein GP-Austragungsort war und schließlich 2007 wieder als fixer Bestandteil in den Motorrad-WM-Kalender zurückkehrte.

Red Bull-KTM-Ajo-Jungstar Pedro Acosta könnte sich auch schon beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» den Moto3-Titel sichern. Er muss dafür allerdings seinem ersten Verfolger Dennis Foggia (Leopard Honda) ganze 21 Zähler abnehmen. Der WM-Dritte Sergio Garcia (GASGAS) muss auf das drittletzte Rennen der Saison verzichten und ist damit aus dem Titelrennen.

Alles wieder offen ist dagegn in der mittleren Klasse der Motorrad-WM: Nach dem ersten Fehltritt von Remy Gardner, der in Austin stürzte, liegt der Sohn von 500-ccm-Weltmeister Wayne Gardner nur noch neun Punkte vor seinem Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez. Der zog mit sieben Saisonsiegen im Moto2-Rookie-Jahr zuletzt schon mit Marc Márquez gleich.

Der Zeitplan für den Emilia Romagna-GP 2021 in Misano:

Freitag, 22. Oktober 2021

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 23. Oktober 2021

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 24. Oktober 2021

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)