Jack Miller: Fokus auf der eigenen WM-Platzierung

Jack Miller könnte seinem Ducati-Teamkollegen Francesco Bagnaia helfen, damit Fabio Quartararo in Misano noch nicht Weltmeister wird. Der Australier möchte sich in der WM-Wertung aber selbst noch nach vorn arbeiten.

Rennfahrer sind egoistisch. Es liegt in ihrer Natur und deswegen stellt Jack Miller vom Ducati Lenovo Team den eigenen Erfolg auch über den seines Arbeitgebers, obwohl Francesco Bagnaia noch eine kleine Chance auf den WM-Titel hat und der Rennstall sowohl in der Konstrukteurs-WM als auch in der Team-Wertung vorn liegt.

Wenngleich Miller in Austin dem Italiener mehr oder weniger freiwillig den Vortritt ließ, sagte er vor dem drittletzten Lauf in Misano: «Ich würde mich schon gerne noch nach vorn arbeiten. Es wäre fantastisch, wenn ich noch auf das Treppchen in der WM-Gesamtwertung klettern könnte. Ich denke, ich bin in einer guten Verfassung.»

Momentan ist Miller mit 149 Zählern Vierter. Vor ihm liegen Fabio Quartararo (254 Punkte), Bagnaia (202) und Joan Mir (175). «Ich konnte in dieser Saison zu selten alle Puzzleteile zusammenfügen», erklärt Miller. «Sie waren da, aber ich habe es speziell an den Sonntagen nicht geschafft. Das möchte ich in den letzten drei Rennen ändern. Ich werde versuchen, zur Stelle zu sein, um so viele Punkte wie möglich noch zu holen.»

Der Australier landete beim ersten Misano-GP auf dem fünften Platz. Danach folgten noch Testfahrten auf dem World Circuit Marco Simoncelli. «Wir konnten viele Runden drehen und ich habe das Gefühl, dass wir ein starkes Motorrad haben werden. Allerdings sind die Bedingungen nicht miteinander zu vergleichen, weil es deutlich kühler ist», sagte Miller. «Trotzdem hatten wir genug Zeit auf der Strecke, um die richtige Abstimmung zu finden. Mir gefällt es auch, dass wir zwischendurch noch einmal woanders gefahren sind. Jetzt können wir gut vorbereitet beginnen und das Maximum herausholen.»

Stand Fahrer-WM nach 15 von 18 Rennen:

1. Quartararo 254 Punkte. 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Miller 149. 5. Zarco 141. 6. Binder 131. 7. Marc Márquez 117. 8. Aleix Espargaró 104. 9. Viñales 98. 10. Oliveira 92. 11. Martin 82. 12. Rins 81. 13. Bastianini 71. 14. Nakagami 70. 15. Pol Espargaró 70. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 30. 21. Rossi 29. 22. Bradl 13. 23. Pirro 8. 24. Pedrosa 6. 25. Savadori 4. 26. Dovizioso 3. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 291 Punkte 2. Yamaha 282. 3. Suzuki 197. 4. KTM 185. 5. Honda 173. 6. Aprilia 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 351 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 349. 3. Suzuki Ecstar 256. 4. Pramac Racing 227. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Repsol Honda 194. 7. LCR Honda 124. 8. Aprilia Racing Team Gresini 111. 9. Esponsorama Racing Ducati 101. 10. Tech3 KTM Factory Racing 75. 11. Petronas Yamaha SRT 72.