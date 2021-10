Franco Morbidelli (6.): «Mehr Wind in den Segeln»

Fünf Wochen nach seinem Comeback war Franco Morbidelli im Qualifying für sein Heimrennen in Misano der mit Abstand beste Yamaha-Pilot. Der MotoGP-Vizeweltmeister des Vorjahres fühlt sich immer besser.

Erstmals seit seiner Kreuzband- und Meniskus-OP zog Franco Morbidelli wieder in ein Q2 ein – ohne Umweg über das Qualifying 1 und als einziger Yamaha-Pilot. Sein Teamkollege Fabio Quartararo musste sich mit Startplatz 15 abfinden, die Petronas-Fahrer Dovizioso und Rossi stehen in der letzten Startreihe.

Was also macht «Franky» auf nasser und abtrocknender Strecke besser als seine Markenkollegen? «Ich weiß es nicht. Ich mache meinen Job, wir führen mit Galbi und unserem Team unser Programm fort», verwies der Neuzugang im Werksteam unter anderen auf seinen Crew-Chief Silvano Galbusera. «Wir arbeiten gut, um das Set-up des Motorrads an meinen Fahrstil anzupassen. Ich habe einen recht smoothen, also sanften Stil. Bei diesen Verhältnissen macht sich das vielleicht ein bisschen mehr bezahlt. Ich weiß es nicht, aber was sicher ist: Das Team macht einen wundervollen Job, wenn es darum geht, das Motorrad abzustimmen und zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um schnell zu sein und eine gute Performance abzuliefern.»

Der dreifache MotoGP-Sieger fühlt sich inzwischen deutlich wohler auf seiner Factory-spec-M1. «Ich könnte das sonst nicht», meinte er mit Blick auf den sechsten Startplatz. «Ich fühle mich besser als in Austin, besser als im ersten Misano-Rennen. Wir gehen den richtigen Weg – und das dank des Teams, das die richtigen Schritte setzt.»

Auch körperlich macht der 26-jährige Italiener Fortschritte. «Ja, es geht mir besser. Es ist noch schwierig, das Knie anzuwinkeln, aber ich habe jetzt mehr Kraft im Bein als noch in Austin oder Misano», bestätigte er. «Ich konnte vor diesem Grand Prix auch mehr Cardiotraining absolvieren, was sehr wichtig ist, um ein MotoGP-Bike zu fahren. Ich habe an diesem Wochenende mehr Wind in meinen Segeln, das ist sicher.»

Vorhersagen auf das anstehende 27-Runden-Rennen seien zu diesem Zeitpunkt aber nicht möglich. «Wir hatten ja nur zwei Runden im Trockenen», hielt Franky fest.

MotoGP-Ergebnis Misano, Q2 (23. Oktober):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,045 min

2. Miller, Ducati, 1:33,070 min, + 0,025 sec

3. Marini, Ducati, 1:33,130, + 0,085

4. Pol Espargaró, Honda, 1:33,313, + 0,268

5. Oliveira, KTM, 1:33,439, + 0,394

6. Morbidelli, Yamaha, 1:33,526, + 0,481

7. Marc Márquez, Honda, 1:33,850, + 0,805

8. Lecuona, KTM, 1:33,893, + 0,848

9. Petrucci, KTM, 1:34,140, + 1,095

10. Zarco, Ducati, 1:34,687, + 1,642

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:34,963, + 1,918

12. Martin, Ducati, 2:24,631, + 51,586



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:34,418

14. Alex Márquez, Honda, 1;34,454

15. Quartararo, Yamaha, 1:34,476

16. Bastianini, Ducati, 1:35,236

17. Nakagami, Honda, 1:35,641

18. Mir, Suzuki, 1:35,683

19. Viñales, Aprilia, 1:35,835

20. Binder, KTM, 1:36,478

21. Dovizioso, Yamaha, 1:36,639

22. Pirro, Ducati, 1:37,880

23. Rossi, Yamaha, 1:38,261