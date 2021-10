Takaaki Nakagami (15.): Das war nicht mein bester Tag

Takaaki Nakagami hat in Misano eine bessere Platzierung aus der Hand gegeben. Der Japaner vom LCR Idemitsu Honda-Rennstall stürzte. Immerhin sprang am Ende aber noch ein Punkt heraus.

Bei Honda redeten am Sonntag natürlich alle über den Doppelsieg der Werksfahrer Marc Márquez und Pol Espargaro. In deren Schatten zeigte aber auch Takaaki Nakagami eine kämpferische Leistung, denn nach einem Sturz schnappte sich der Japaner am Ende als 15. immerhin noch einen Punkt.

Der Renntag hatte für Nakagami vielversprechend begonnen. Er schloss das Warm-up als Erster ab, doch schon vor dem Start schwanden die Hoffnungen.

«Leider hatte ich vor dem Start des Rennens einige Probleme mit dem Gefühl für das Heck und ich wusste, dass es schwierig werden würde», merkte Nakagami an. «Ich hatte einen guten Start, aber wie gesagt, ich hatte ein schlechtes Gefühl und wir wissen nicht wirklich, woher es kommt. Wir werden uns das ansehen und hoffentlich herausfinden, was passiert ist.»

Zunächst einmal ereilte ihn ein weiterer Rückschlag. Denn: Nachdem er sicht von Startrang 17 nach vorn gekämpft hatte, stürzte er in Runde 9 auf P13 liegend. Nakagami gab jedoch nicht auf und heimste deswegen zumindest noch einen Zähler ein, da viele Konkurrenten vor ihm aufgeben mussten.

«Immerhin hat das geklappt», sagte der Fahrer vom LCR Idemitsu Honda-Rennstall. «Es war nicht der beste Tag für mich, aber wir müssen uns einfach auf die nächsten Rennen freuen und dort weiter Druck machen.»

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462 min

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.