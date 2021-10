Jorge Martin (Ducati): «Verstehe den Sturz nicht»

Jorge Martin schied in Misano aus

Jorge Martin schied in Misano auf Platz 10 liegend aus. Ein Sturz beim Anbremsen auf Kurve 1 beendete die Hoffnungen des Spaniers. Weshalb er die Kontrolle verlor, hat er noch nicht verstanden.

Der Negativtrend, der sich bei Jorge Martin nach seinem Crash im vierten Freien Training bemerkbar gemacht hatte, setzte sich auch am Sonntag fort. Der Spanier stürzte in Misano beim Anbremsen auf Kurve 1. Dabei wollte er eigentlich die Podestränge angreifen.

«Ich habe noch nicht verstanden, warum ich gestürzt bin», erklärte der Fahrer vom Pramac Racing-Team. «Ich habe hart gebremst, ja. Aber nicht zu hart. Ich hoffe, dass wir es bis zum Rennen in Portimao verstehen, weshalb ich ausgefallen bin.»

Für Martin war in Runde 13 Schluss. Zu diesem Zeitpunkt lag er auf dem zehnten Platz. «Im ersten Sektor hatte ich ein paar Nachteile, aber auf der restlichen Runde habe ich mich gut gefühlt. Es war nicht so schlecht. Ich bin mir sicher, dass es in Zukunft wieder besser laufen wird, wenn wir ein paar kleine Veränderungen vornehmen», sagte Martin.

Trotz des Ausfalls nimmt er eine Menge Positives aus Misano mit nach Portugal. Er erklärt: «Im Nassen habe ich Fortschritte gemacht. Das ist wichtig für die Zukunft und deswegen bin ich insgesamt auch zufrieden. Natürlich hatte ich mir für das Rennen mehr vorgenommen, aber wir haben noch Zeit.»

Schließlich ist es Martins erstes Jahr in der MotoGP-Klasse und mit Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Jack Miller, Danilo Petrucci oder aber auch Joan Mir sind noch ganz andere klangvolle Namen an der Adria-Küste nicht ins Ziel gekommen.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462 min

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.