Misano Warm-up: Nakagami vor Bagnaia, Quartararo P11 24.10.2021 - 10:30 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Die Sonne zeigt sich über dem MotoGP-Fahrerlager in Misano © F.Glänzel Takaaki Nakagami begann den Renntag mit Bestzeit Zurück Weiter

LCR-Honda-Pilot Taka Nakagami war in Misano in einem kühlen Warm-up Schnellster – vor Ducati-Ass Pecco Bagnaia, der verhindern will, dass die Entscheidung in der MotoGP-WM bereits heute im Emilia Romagna-GP fällt.