Marc Márquez: Kampfansage an Fabio Quartararo

Repsol-Honda-Ass Marc Márquez verwies nach dem Misano-Sieg auf seine «eigene Weltmeisterschaft», er lobte Fabio Quartararo und kündigte an, 2022 gegen ihn um den MotoGP-Titel kämpfen zu wollen.

Marc Márquez versäumte es am Sonntag in Misano trotz des großen Jubels um den ersten Repsol-Honda-Doppelsieg seit 2017 nicht, dem neuen Weltmeister Fabio Quartararo zu gratulieren: «Es war ein wichtiger Tag für uns, aber es war der Tag des Weltmeisters, Fabios Tag, der Tag des schnellsten und konstantesten Fahrers des Jahres – des besten Fahrers der Saison, er ist der Champion!»

«Er zeigte eine unglaubliche Saison», lobte der 28-jährige Spanier den 22-jährigen Franzosen. «Natürlich waren Fabio und Pecco in diesem Jahr auf einem anderen Level. Vom Speed her war auch Pecco sehr schnell, aber Fabio war konstanter. Er war schnell und konstant, vor allem aber konnte er auch leiden. Wenn er litt, fuhr er immer noch in die Top-5 oder sogar auf das Podest. Jetzt ist es an der Zeit aus dem zu lernen, was er getan hat, und zu arbeiten, damit wir im nächsten Jahr mit ihm kämpfen können», schickte der achtfache Weltmeister schon eine erste Kampfansage an den Titelträger.

«Das nächste Jahr wird natürlich schwierig, aber unser Ziel ist, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Und der Kerl, den alle schlagen wollen, wird Fabio sein. Denn er ist der Champion. Es ist schwierig, aber wir werden es versuchen», legte der Repsol-Honda-Star nach.

Márquez, der das Katar-Doppel noch verpasste und beim ersten Portimão-GP sein Comeback gab, ist in der WM-Tabelle inzwischen auf Gesamtrang 6 angekommen. «Ich fahre meine eigene Weltmeisterschaft, von Österreich bis jetzt. Und wenn man sich diese Zeitspanne anschaut, bin ich nicht weit weg von den besten Fahrern. Es gibt ein paar Ziele im Team und in meinem Kopf, um motiviert zu bleiben und 2022 gut vorzubereiten.»



Tatsächlich sammelte der sechsfache MotoGP-Champion in der zweiten Saisonhälfte 92 Punkte; Quartararo im Vergleich dazu 11, Bagnaia 93.

«Ich sagte es in der Sommerpause schon: Ich fühlte mich nicht wohl auf dem Motorrad, aber Schritt für Schritt wird es besser und die körperliche Verfassung verbessert sich. Wenn sich die körperliche Verfassung verbessert, kommen auch die Ergebnisse. Gleichzeitig arbeitet HRC auf eine sehr gute Weise. Ich und Pol fahren eine andere Bike-Spezifikation, in Misano funktionierte es gut. Unser Hauptziel für diese zweite Saisonhälfte ist, 2022 gut vorzubereiten», bekräftigte der 59-fache MotoGP-Sieger.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.