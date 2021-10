Franco Morbidelli: «Knie braucht die Winterpause»

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli kämpfte in Misano ein halbes MotoGP-Rennen lang tapfer in den Top-6, baute dann aber kräftig ab: Das operiert linke Knie ist noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Erstmals seit seinem Comeback zog Franco Morbidelli am vergangenen Wochenende in Misano wieder in ein Q2 ein. Von Startplatz 6 legte er zunächst auch gut los und mischte bis zur Hälfte des Rennens im Kampf um Platz 5 mit. Danach musste er aber erkennen, dass er noch noch nicht über die gesamte Renndistanz seine Leistung abrufen kann. «Franky» wurde bis auf Rang 14 durchgereicht.

Der letztjährige MotoGP-Vizeweltmeister, der sich am 25. Juni einer Kreuzband- und Meniskus-OP am linken Knie unterzogen hatte und anschließend zwölf Wochen pausierte, stellt aber sehr wohl Fortschritte fest: «Es ist noch schwierig, das Knie anzuwinkeln, aber ich habe jetzt mehr Kraft im Bein als noch in Austin und ich kann das Anwinkeln so erzwingen», berichtete er in Misano.

«Das ist die Situation und ich werde mich bis zum Ende dieser Saison daran gewöhnen müssen. Im nächsten Jahr wird es besser sein», blickt der 26-jährige Italiener schon voraus. «Es wird aber schon jetzt besser, nicht das Knie an sich, sondern die Muskelmasse rundherum.»

Allerdings weiß der neue Yamaha-Werksfahrer auch: «Damit sich das Knie wieder voll erholt, werde ich die Winterpause brauchen. Denn jetzt wird es konstant beansprucht, weil ich nicht nur gesund werden, sondern gleichzeitig auch trainieren und Rennen fahren muss. Das ist nicht unbedingt das, was das Knie jetzt will, aber ich will es und es ist das, was wir zu tun haben. Es wird wichtig, weiterhin an den Muskeln rund um das Knie zu arbeiten, dort gibt es noch ein großes Verbesserungspotenzial, damit es funktioniert. Danach wird die Pause im Winter helfen und dafür sorgen, dass es komplett in Ordnung kommt.»

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.