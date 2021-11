So feierte die VR46 Riders Academy Halloween

Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Andrea Migno und Co. nutzten das Wochenende ohne MotoGP-Action, um gemeinsam und voll kostümiert Halloween zu feiern.

Dass Valentino Rossi und seine Schüler aus der VR46 Riders Academy auch abseits der Rennwochenenden und Trainingseinheiten viel Zeit miteinander verbringen, ist bekannt. Trotzdem waren die Einblicke, die sie den Fans am Wochenende auf den Social-Media-Kanälen boten, alles andere als gewöhnlich: Halloween scheint der Truppe richtig Spaß zu machen.

So nahmen sich der neunfache Weltmeister und seine schwangere Freundin Francesca Sofia die «Addams Family» zum Vorbild, sie verwandelten sich in Gomez und Morticia. Marco Bezzecchi dagegen gab Diaval, den Raben aus «Maleficent».



Spaßvogel Andrea Migno war als Billy aus «SAW» ein richtiger Hingucker und rollte stilecht auf dem Dreirad an, Francesco Bagnaia wurde für die Halloween-Party zum Geisterjäger («Ghostbusters»).

