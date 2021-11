Fabio Quartararo: «WM-Titel endlich verinnerlicht»

Der Fahrertitel in der MotoGP-Klasse genügt Fabio Quartararo nicht. Der neue Weltmeister möchte mit Yamaha nun zwei weitere Titel einsacken. Aufgrund des ersten Portimao-Rennens sieht er sich dahingehend gut vorbereitet.

Ohne Druck kann Fabio Quartararo die letzten beiden Rennen der Saison 2021 genießen. Den WM-Titel hat der Franzose vom Yamaha-Werksteam schon sicher. Nun kämpft er gemeinsam mit seinen Markenkollegen um zwei weitere Titel.

«Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe den Gewinn der MotoGP-Weltmeisterschaft endlich verinnerlicht», sagt Quartararo vor dem Rennen in Portimao. «Jetzt, wo ich nicht mehr die ganze Zeit über die Tabelle und die Punkte nachdenken muss, kann ich zu der Denkweise zurückkehren, die wir hatten, als wir Anfang des Jahres hierherkamen. Unser Ziel ist es, wieder Erster zu werden, denn wir müssen noch um den Team- und den Konstrukteurstitel kämpfen. Beim ersten Mal in dieser Saison sind wir hier auf dieser Strecke ein tolles Rennen gefahren. Das Tempo war so schnell, dass ich sehr gespannt bin, was wir an diesem Wochenende erreichen können.»

Morbidelli arbeitet nach seiner Knie-Operation weiter an seiner Verfassung. Der Italiener sieht sich aber auf einem guten Weg. In Misano holte er endlich wieder zwei WM-Punkte und in der Qualifikation lief es mit Startplatz 6 sogar noch besser. «Wir haben einen guten Schritt gemacht, um das Gefühl für das Motorrad zu verbessern, und meine Pace zu Beginn des Rennens war gut. Der Zustand meines Knies verbessert sich von Woche zu Woche, so dass wir stetig Fortschritte sehen. Portimão könnte allerdings eine Herausforderung sein. Ich weiß nicht, wie anstrengend diese Strecke sein wird, vor allem wegen der Höhenunterschiede, aber ich fahre immer gerne auf dieser Strecke, also freue ich mich trotzdem.»

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.