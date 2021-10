Paolo Ciabatti (Ducati): «Haben Favoriten für 2022»

Ducati hat den MotoGP-Titelkampf auch in den zwei Jahren verloren, in denen Marc Márquez fehlte oder nicht richtig fit war. «Aber für 2022 haben wir einige Titelanwärter», sagt Paolo Ciabatti.

Ducati Corse hat zwar nach 16 von 18 MotoGP-Rennen in diesem Jahr mit Bagnaia (2.), Miller (4.) und Zarco (5.) und Miller (5.) drei Fahrer unter den Top-5 der WM-Tabelle. Dazu lauern Jorge Martin und Enea Bastianini als beste Rookies auf dem elften und 13. WM-Rang.

Und fünf der sechs Ducati-Fahrer (Ausnahme: Luca Marini) haben in diesem Jahr zumindest einen Podestplatz errungen, dazu kommen fünf Siege (Miller 2x, Bagnaia 2x, Martin 1x). Aber der Punktevorsprung von WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) konnte auch nach der Sommerpause nicht gefährdet werden, und durch den Sturz von Bagnaia am vergangenen Sonntag wurde die Fahrer-WM beim drittletzten Rennen entschieden.

Ducati hat seit 2007 (Casey Stoner) keinen Fahrer-WM-Titel in der MotoGP-Klasse gewonnen. Und Gigi Dall’Igna, der im Oktober 2013 von der Piaggio Group als neuer General Manager zu Ducati Corse kam, um endlich auch in der Königsklasse Weltmeister zu werden, hat trotz aller Achtungserfolge die zwei Jahre mit einem fehlenden und einem noch angeschlagenen Marc Márquez nicht zum Titelgewinn genutzt.

Und die Aufgabe wird 2022 nicht leichter, denn vielleicht ist Fabio Quartararo inzwischen der neue Márquez. Aber mit Pecco Bagnaia, dem Moto2-Weltmeiszter von 2018, wird das Ducati-Werksteam nächstes Jahr von Anfang an einen aussichtsreichen Titelkandidaten in seinen Reihen haben.

Wird der Weg zum Titel 2022 über Fabio Quartararo führen? «Jedes Jahgr bringt neue Überraschungen», betont Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti. «Sag‘ niemals nie. Vielleicht wird Márquez endlich seine Schulterprobleme lösen. Er ist immer stark aber vielleicht wird er dann noch stärker. Fabio hat in diesem Jahr wirklich eine erstaunliche Beständigkeit gezeigt. Aber wir haben bei Ducati verschiedene Fahrer, die sich in der kommenden Saison den WM-Titel zum Ziel setzen können.»

Die Namen dieser Fahrer liegen auf der Hand: Bagnaia, Miller, Zarco und Martin, Bastianini wird nach dem Wechsel ins neue Gresini-Ducati-Team weitere Podestplätze erringen.

Aber die fünf Ducati Desmosedici GP22 gehen an Bagnaia und Miller, an das Pramac-Duo Zarco und Martin sowie an Luca Marini aus dem VR46-Ducati-Team. Sein Teamkollege Marco Bezzecchi sowie das Gresini-Duo Bastianini und Di Giannantonio muss mit GP21-Maschinen auskommen.

Ein Blick auf die letzten vier Rennen verdeutlicht, dass mit Marc Márquez 2022 stark zu rechnen sein wird. Der Repsol-Honda-Star hat seit Aragón 83 Punkte kassiert, Bagnaia 66, Quartararo 61.

Übrigens: Ducati kann 2021 trotzdem noch Weltmeister werden. «Wir werden alles versuchen, die Marken- und Team-WM zu gewinnen», verspricht Paolo Ciabatti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.