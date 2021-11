Jack Miller & Francesco Bagnaia: Team-WM im Fokus

Francesco Bagnaia und Jack Miller sind beim GP in Misano ausgeschieden. Damit schrieb das Ducati-Werksteam zwei Nullnummern. In Portimao soll es wieder aufwärts gehen.

Mit dem WM-Titel wird es in dieser Saison nichts mehr für Francesco Bagnaia und Ducati. Fabio Quartararo ist nicht mehr einzuholen. Ziele hat der Hersteller aus Borgo Panigale mit seinen Fahrern aber dennoch, denn sowohl in der Team-WM als auch in der Konstrukteurs-WM hat Ducati noch alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Für Bagnaia geht es obendrein auch noch darum, den zweiten Platz im Kampf gegen Suzuki-Rivale Joan Mir zu behaupten. Er sagt vor dem vorletzten Rennen der Saison, das in Portugal stattfindet: «Es war schön, nach Misano ein paar Tage frei gehabt zu haben, um Energie zu tanken, bevor es in die letzten beiden Rennen der Saison geht. Die Fahrermeisterschaft ist entschieden, aber wir müssen fokussiert bleiben: Unser Ziel ist es, an jedem Rennwochenende das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Beim ersten GP hier habe ich es auf das Podium geschafft, obwohl ich ziemlich weit hinten gestartet bin und dieses Wochenende werden wir wieder versuchen, um den Sieg zu kämpfen. Ich muss versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen, um den zweiten Platz in der Meisterschaft zu behaupten.»

Teamkollege Jack Miller hat WM-Rang 4 abgeben müssen, denn Johann Zarco ist am Australier vorbeigezogen. Mit dem Kurs an der Algarve hat er noch eine Rechnung offen, denn im April schied er aus. Nun sagt er: «Ich bin in Portimão fest entschlossen, mich zu revanchieren und möchte um ein gutes Ergebnis kämpfen! Es ist das vorletzte Rennen des Jahres, und ich möchte meine Saison positiv abschließen. Außerdem kämpfen wir immer noch um den Hersteller- und den Teamtitel, also werde ich alles tun, was ich kann, um Ducati und dem Team zu helfen, diese beiden wichtigen Ziele zu erreichen.»

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.