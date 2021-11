Pol Espargaró: «Es wird schwieriger als in Misano»

Ohne Marc Márquez versucht das Repsol-Honda-Team in der Team-WM das Suzuki Ecstar-Team noch abzufangen. In Portimao werden Pol Espargaró und Stefan Bradl versuchen, das bestmögliche Ergebnis herauszuholen.

Das Repsol-Honda-Team muss an der portugiesischen Algarve ohne Marc Márquez auskommen. Dafür springt Stefan Bradl ein, dessen Minimalziel lautet, WM-Punkte einzufahren. Honda (198 Punkte) kämpft aber auch noch in der Konstrukteurs-WM gegen Suzuki (207 Punkte) und KTM (190 Punkte) um Platz 3. In der Team-Wertung ist P3 ebenfalls noch im Bereich des Möglichen.

Neben Bradl steuert Pol Espargaró die RC213V. Er kommt mit Rückenwind nach Portimao, denn in Misano schaffte er es zum ersten Mal seit seinem Wechsel von KTM zu Honda auf das Podest.

Diese Platzierung würde er gerne bestätigen, allerdings geht der Spanier von keinem einfachen Wochenende aus: «Wir hatten ein großartiges Wochenende in Misano und konnten zeigen, was wir auf der Honda leisten können. Aber jetzt haben wir eine neue Herausforderung vor uns. Es ist gut, dass wir dieses Jahr bereits in Portugal gefahren sind, denn wir kennen dadurch die Strecke bereits, aber ich denke, dass es dieses Wochenende im Vergleich zu Misano etwas schwieriger werden könnte. Die Bedingungen werden anders sein als beim letzten Mal, also müssen wir verstehen, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen. Die Motivation ist sehr groß, in diesen letzten Läufen zu pushen und das Team noch einmal zu belohnen.»

Beim ersten GP in Portugal schied aufgrund eines technischen Problems aus, aber Espargaró kämpft noch um eine Top-10-Platzierung in der WM-Gesamtwertung. Im Moment beträgt sein Rückstand auf seinen früheren Teamkollegen Miguel Oliveira zwei Zähler.

Stefan Bradl bestreitet seinen dritten Grand Prix in dieser Saison für das Werksteam. Hinzu kommen zwei Wildcard-Einsätze. Der 31-Jährige sagte: «Ich freue mich darauf, wieder zu fahren, denn Portimao ist eine angenehme Strecke, auf der wir Ende 2020 ein gutes Ergebnis erzielt haben. Aber es ist nie einfach, wieder auf das Motorrad zu steigen.»

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.