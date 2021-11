Maverick Viñales (Aprilia): Ergebnisse werden kommen

Aprilia-Neuzugang Maverick Viñales wird nach zwei Portimão-GP als Yamaha-Werksfahrer am Freitag erstmals auf der RS-GP das «Autódromo Internacional do Algarve» erkunden.

«Ich sehe das Wochenende als Gelegenheit, das Motorrad zu vergleichen», erklärte Maverick Viñales am Donnerstag in Portimão, wo er im April dieses Jahres noch auf der Yamaha M1 den elften Rang belegte. «Es stimmt, dass das Wetter nicht dasselbe ist, das Layout und die Reifen aber schon. Wir haben die Gelegenheit zu vergleichen und zu überprüfen.»

Zu sehr will sich der 26-Jährige aber nicht von seinen früheren Erfahrungen leiten lassen. «Ich habe jetzt mehr Runden auf der Aprilia absolviert. Ich glaube daher nicht, dass ich dieselben Linien wie im bisher letzten Rennen hier in Portimão im Kopf haben werde. Denn dieses Motorrad verlangt nach einer anderen Linienwahl. Ich werde also versuchen zu sehen, was das Bike will, und dem folgen.»

«Ich muss aber auch sagen, dass das keine Strecke ist, auf der ich in der Vergangenheit sehr schnell war. Dennoch: Mit dem Feeling, mit dem ich Misano verlassen habe, habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr geben kann als in den vorangegangenen Rennen», ergänzte der Spanier, der zuletzt in Misano als Achter erstmals in seiner noch jungen Aprilia-Karriere in die Top-10 fuhr.

«Es ist wichtig, dass wir unseren Job weiterhin konzentriert verfolgen: Wir müssen lernen und Dinge testen, um zu sehen, wo wir uns für nächstes Jahr verbessern können. Das ist das, was wir im Moment tun: Wir versuchen, die Richtung für das neue Motorrad festzulegen», unterstrich Viñales.

«Wir machen einen guten Job», fuhr der Jungvater fort. «Denn in jedem Rennen sind wir näher dran und die Rundenzeiten werden immer besser. Ich glaube, im jüngsten Rennen hatte ich die viertschnellste Rennrunde. Das bedeutet, dass es einen Fortschritt gibt. In Aragón war ich unter den Letzten, in Misano in der Mitte der Zeitenliste, jetzt werde ich stärker – Schritt für Schritt. Ich habe aber keine große Eile, weil es jetzt keinen Sinn macht, uns unter Druck zu setzen. Ich bin überzeugt, dass die Ergebnisse früher oder später kommen werden, wenn wir einen guten Job machen», fügte er betont gelassen an.

MotoGP-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Marc Márquez, Honda, 27 Runden in 41:52,830 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 4,859 sec

3. Bastianini, Ducati, + 12,013

4. Quartararo, Yamaha, + 12,775

5. Zarco, Ducati, + 16,458

6. Rins, Suzuki, + 17,669

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 18,468

8. Viñales, Aprilia, + 18,607

9. Marini, Ducati, + 25,417

10. Rossi, Yamaha, + 27,735

11. Binder, KTM, + 27,879

12. Pirro, Ducati, + 28,137

13. Dovizioso, Yamaha, + 41,413

14. Morbidelli, Yamaha, + 42,830

15. Nakagami, Honda, + 1:22,462

Stand Fahrer-WM nach 16 von 18 Rennen:

1. Quartararo 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 202. 3. Mir 175. 4. Zarco 152. 5. Miller 149. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 136. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Oliveira 92. 11. Rins 91. 12. Pol Espargaró 90. 13. Bastianini 87. 14. Martin 82. 15. Nakagami 71. 16. Alex Márquez 54. 17. Morbidelli 42. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 37. 21. Rossi 35. 22. Bradl 13. 23. Pirro 12. 24. Pedrosa 6. 25. Dovizioso 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 307 Punkte 2. Yamaha 295. 3. Suzuki 207. 4. Honda 198. 5. KTM 190. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 364. 2. Monster Energy Yamaha 351 Punkte. 3. Suzuki Ecstar 266. 4. Repsol-Honda 239. 5. Pramac Racing 238. 6. Red Bull KTM Factory Racing 228. 7. Aprilia Racing Team Gresini 128. 8. LCR Honda 125. 9. Esponsorama Racing 124. 10. Petronas Yamaha SRT 81. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.