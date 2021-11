Portimão FP1: Bestzeit für Quartararo vor Bagnaia

Im ersten MotoGP-Training in Portugal musste sich der WM-Zweite Pecco Bagnaia (Ducati) dem neuen Weltmeister Fabio Quartararo geschlagen geben. 21. Bradl. 22. Rossi.

Das 4,592 km lange Autodromo Internacional do Algarve ist in diesem Jahr zum zweiten Mal GP-Schauplatz. Und im Gegensatz zum Portugal-GP vom 18. April ist diesmal auch Stefan Bradl auf der Berg- und Talbahn mit den neun Rechtskurven und sechs Linkskurven und der 970 Meter langen Geraden dabei. Am kommenden Montag wird entschieden, ob Marc Márquez nach seinem Enduro-Crash am kommenden Wochenende in Valencia wieder antreten kann.

Das FP1 in Portimão begann wegen des Zeitunterschieds erst um 10.55 Uhr. Nach zehn Minuten führte Bagnaia in 1:41,426 min vor Quartararo, Alex Márquez, Mir, Rins. Stefan Bradl auf der Repsol-Honda an 17. Position. Er stand 2020 hier auf dem sechsten Startplatz und beendete das Rennen an siebter Stelle.

Zur Erinnerung: Fabio Quartararo stand in Portugal im April mit 1:38,862 min (Schnitt: 167,2 km/h) auf der Pole. Den besten Top-Speed erreichte Johann Zarco im April mit 351,72 km/h.

Nach 17 Minuten hatte sich Bagnaia bereits auf 1:40,796 min verbessert. Quartararo lag 0,210 sec zurück. 3. Miller vor Pol Espargaró vor Rins, Alex Márquez, Nakagami, Zarco, Morbidelli, Lecuona. 11. Viñales. 12. Binder. 13. Mir. 14. Aleix Espargaró. 15. Dovizioso, 16. Petrucci, + 1,278 sec. 18. Rossi. 18. Martin. 19. Bastianini. 20. Oliveira. 21. Bradl, + 1,736. 22. Marini.

Suzuki-Werkspilot Joan Mir konnte in Turn 13 nach einem Wackler nur knapp einen Sturz vermeiden, während der neue Weltmeister Fabio Quartararo mit 1:40,768 min eine neue Bestzeit vorlegt, Bagnaia lag aber jetzt 0,028 sec zurück! 3. Morbidelli. 4. Pol Espargaró. 5. Miller. 6. Mir. 7. Rins. 8. Nakagami. 9. Alex Marquez. 10. Viñales. 11. Zarco. 12. Petrucci, + 0,850 sec. - ferner: 20. Bradl, + 1,329 sec.

Pramac-Ducati-Werkspilot Jorge Martin ging offenbar mit Vorsicht und Respekt an Werk. Denn er war im FP1 im Aprili in Kurve 7 schwer gestürzt, er erlitt damals acht Brüche und musste danach drei Operationen über sich ergehen lassen. Er lag 10. Minuten vor dem Ende des FP1 an 21. Position, Rückstand 2,065 sec.

In den letzten zehn Minuten stand zuerst Ducat-Star Bagnaia wieder auf Platz 1 – mit 1:40,237 min, Quartararo jetzt 0,531 sec dahinter.

Doch Weltmeister Quartararo konterte fünf Minuten vor Schluss mit 1:40,310 min, er lag nur noch 0,073 sec hinter Bagnaia. Dann schaffte er sogar noch 1:30,192 min – Bestzeit!

Schwacher Start für KTM: Iker Lecuona als bester RC16-Pilot nur an 14. Position.

Ergebnis Portimão FP1, 5. November

1. Quartararo, Yamaha, 1:40,192

2. Bagnaia, Ducati, + 0,045 sec

3. Miller, Ducati, + 0,131

4. Rins, Suzuki, + 0,359

5. Mir, Suzuki, + 0,497

6. Marini, Ducati, + 0,593

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,603

8. Viñales, Aprilia, + 0,661

9. Morbidelli, Yamaha, 0,695

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 0,697

11. Alex Márquez, Honda, + 0,756

12. Nakagami, Honda, + 0,803

13. Zarco, Ducati, + 0,892

14. Lecuona, KTM, + 1,007

15. Binder, KTM, + 1,023

16. Petrucci, KTM, + 1,104

17. Martin, Ducati, + 1,156

18. Oliveira, KTM, + 1,183

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,200

20. Bastianini, Ducati, + 1,364

21. Bradl, Honda, + 1,462

22. Rossi, Yamaha, + 1,888