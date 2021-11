Würden die MotoGP-Kollegen Rossi das Podium schenken? 11.11.2021 - 18:31 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Valentino Rossi hatte in Valencia viele prominente Zuhörer © F.Glänzel Erinnerungsbild mit den MotoGP-Kollegen Zurück Weiter

Valentino Rossi bestreitet in Valencia am Sonntag sein letztes MotoGP-Rennen. Im Fahrerlager stand der neunfache Weltmeister schon am Donnerstag im Mittelpunkt: Was Quartararo, Bagnaia, Miller und Co. sagten.